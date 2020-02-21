Kıbrıs

Dörtyol sakini Karaoğlan yaşamını yitirdi

21 Şubat 2020

Dörtyol sakini 60 yaşındaki Sebehat Karaoğlan, dün geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamada, ölüm nedeninin “kalp yetmezliği ve epilepsi” olduğu belirtildi.

Ölüm nedeni tespiti için doku örnekleri alındı

Barbaros Hayrettin Paşa gemisinde 15 Şubat’ta rahatsızlanarak helikopterle Ercan Havalimanı’na getirildiği sırada yaşamını yitiren İngiliz uyruklu Chrıstopher Ross Mcculloch’un (E-53) ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındı.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Lefke halkının vergileri yatırıma dönüşüyor

Lefke halkının vergileri yatırıma dönüşüyor

21 Şubat 2020
Photo of “Kıbrıs’taki yasa dışı bahis çetesinin üyeleri” Samsun’da yakalandı

“Kıbrıs’taki yasa dışı bahis çetesinin üyeleri” Samsun’da yakalandı

20 Şubat 2020
Photo of Yayaya çarpıp kaçtı

Yayaya çarpıp kaçtı

20 Şubat 2020
Photo of Sağlık Bakanlığı’ndan ilaç zammı açıklaması

Sağlık Bakanlığı’ndan ilaç zammı açıklaması

20 Şubat 2020
Photo of Gaziköy’de elektrik kesintisi

Gaziköy’de elektrik kesintisi

20 Şubat 2020
Photo of Paşaköy’de elektrik kesintisi

Paşaköy’de elektrik kesintisi

20 Şubat 2020
Photo of Temizliğe gitti 3 evi soydu

Temizliğe gitti 3 evi soydu

20 Şubat 2020
Photo of Girne’de elektrik kesintisi

Girne’de elektrik kesintisi

20 Şubat 2020
Photo of Erhürman: Türkiye bizimle konuşmuyor, bize konuşuyor

Erhürman: Türkiye bizimle konuşmuyor, bize konuşuyor

20 Şubat 2020
Photo of Araç devirlerinde yeni uygulama 1 Mart’tan itibaren yürürlükte

Araç devirlerinde yeni uygulama 1 Mart’tan itibaren yürürlükte

20 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı