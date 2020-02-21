Dörtyol sakini Karaoğlan yaşamını yitirdi

Dörtyol sakini 60 yaşındaki Sebehat Karaoğlan, dün geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamada, ölüm nedeninin “kalp yetmezliği ve epilepsi” olduğu belirtildi.

Ölüm nedeni tespiti için doku örnekleri alındı

Barbaros Hayrettin Paşa gemisinde 15 Şubat’ta rahatsızlanarak helikopterle Ercan Havalimanı’na getirildiği sırada yaşamını yitiren İngiliz uyruklu Chrıstopher Ross Mcculloch’un (E-53) ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındı.