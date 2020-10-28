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Bengihan: UBP hukuk tanımzalığa devam ediyor

28 Ekim 2020
Güven Bengihan





KTAMS Başkanı Güven Bengihan “kamuya  partizanca istihdamlar yaparak bugünlere gelen UBP; parti-devlet bütünleşmesinin en bariz örneklerinden biridir.” dedi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yayınladığı açıklamada istihdamların seçim sonrasında  da devam ettiğini son oalrak ortada hükümet olmadığı bu süreçte 25 kişilik daha geçici istihdamı yapıldığını söyledi.

Açıklama şöyle:

Ulusal Birlik Partisi’nin kurulduğu günden bugüne varlığını ve iktidarını sürdürmek için kullandığı en güçlü silahı partizanlık olmuştur.

Her seçim döneminde yandaşlara ganimet dağıtarak,  vatandaşlık vererek, kamuya  partizanca istihdamlar yaparak bugünlere gelen  UBP;  parti-devlet bütünleşmesinin en bariz örneklerinden biridir.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yine geçici işçi adı altına adaletsizce  kamuya yüzlerce istihdam yapılmıştır.  Anayasanın fırsat  eşitliği  ilkesini hiçe sayan bu tür uygulamalara her zaman karşı duran sendikamız, adalet adına konuyu mahkemeye taşımıştır.

Hukuki süreç devam ederken, Ulusal Birlik Partisi, karakteri gereği hukuk tanımaz tutumunu devam ettirmektedir. Seçim öncesi yapılan istihdamlar, verilen vaatlere yetmemiş olacak ki partizanca  istihdamlar seçim sonrasında  da devam etmektedir. Ortada  hükümetin olmadığı bu süreçte 25 kişilik daha geçici istihdamı yapılmıştır.

Kıbrıs Türk Halkı 21. Yüz yılda hala böylesine hukuk tanımaz, demokrasiden nasibini almamış çağdışı bir ziyniyetle yönetilmeyi hak etmiyor. Hukukun üstünlüğü sağlanıncaya kadar sendikamız bu zihniyete karşı mücadelesini yılmadan sürdürecektir.







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28 Ekim 2020

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