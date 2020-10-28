Bengihan: UBP hukuk tanımzalığa devam ediyor

KTAMS Başkanı Güven Bengihan “kamuya partizanca istihdamlar yaparak bugünlere gelen UBP; parti-devlet bütünleşmesinin en bariz örneklerinden biridir.” dedi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yayınladığı açıklamada istihdamların seçim sonrasında da devam ettiğini son oalrak ortada hükümet olmadığı bu süreçte 25 kişilik daha geçici istihdamı yapıldığını söyledi.

Açıklama şöyle:

Ulusal Birlik Partisi’nin kurulduğu günden bugüne varlığını ve iktidarını sürdürmek için kullandığı en güçlü silahı partizanlık olmuştur.

Her seçim döneminde yandaşlara ganimet dağıtarak, vatandaşlık vererek, kamuya partizanca istihdamlar yaparak bugünlere gelen UBP; parti-devlet bütünleşmesinin en bariz örneklerinden biridir.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yine geçici işçi adı altına adaletsizce kamuya yüzlerce istihdam yapılmıştır. Anayasanın fırsat eşitliği ilkesini hiçe sayan bu tür uygulamalara her zaman karşı duran sendikamız, adalet adına konuyu mahkemeye taşımıştır.

Hukuki süreç devam ederken, Ulusal Birlik Partisi, karakteri gereği hukuk tanımaz tutumunu devam ettirmektedir. Seçim öncesi yapılan istihdamlar, verilen vaatlere yetmemiş olacak ki partizanca istihdamlar seçim sonrasında da devam etmektedir. Ortada hükümetin olmadığı bu süreçte 25 kişilik daha geçici istihdamı yapılmıştır.

Kıbrıs Türk Halkı 21. Yüz yılda hala böylesine hukuk tanımaz, demokrasiden nasibini almamış çağdışı bir ziyniyetle yönetilmeyi hak etmiyor. Hukukun üstünlüğü sağlanıncaya kadar sendikamız bu zihniyete karşı mücadelesini yılmadan sürdürecektir.