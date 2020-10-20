Bengihan. Toplum sağlığı bile bile riske atıldı

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, seçim sonrası alınan karantina kararını “UBP’nin adayına vermiş olduğu destek karşılığı casino patronlarına ödenen bir diyet” oalrak niteledi.

Güven Bengihan açıklamasında “sonbahar aylarına girdiğimiz bu günlerde vakaların daha da artacağı yönünde uyarıları olmasına rağmen; toplum sağlığının seçimlere meze yapılması asla kabul edilemez.” ifadelerine yer verdi.

Açıklama şöyle.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ertesi günü, pandemi ile ilgili tedbirlerin gevşetilerek toplum sağlığının bile bile riske atılması; perde arkasındaki bazı oyunları gün yüzüne çıkarmıştır.

B grubu ülkelerden en fazla 3 gün kalmak şartıyla, karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapılabilmesi yönünde alınan karar Ulusal Birlik Partisi’nin en büyük marifeti olan seçim vaatlerinden birinin yerine getirilmesidir. Anlaşılan odur ki bu karar cumhurbaşkanlığı seçiminde UBP’nin adayına vermiş olduğu destek karşılığı casino patronlarına ödenen bir diyettir.

Covid-19 vakalarında gözle görülür bir artış yaşandığı, bazı devlet kurumlarında yoğun vaka artışı nedeniyle hizmetlere ara verildiği ve tüm sağlık otoritelerinin sonbahar aylarına girdiğimiz bu günlerde vakaların daha da artacağı yönünde uyarıları olmasına rağmen; toplum sağlığının seçimlere meze yapılması asla kabul edilemez.

Güven Bengihan

Başkan