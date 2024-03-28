Bengihan: Olumlu bir gelişme olmazsa yine grevi devam ettirme kararı alacağız - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 28, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Bengihan: Olumlu bir gelişme olmazsa yine grevi devam ettirme kararı alacağız

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nda (KTAMS) örgütlü Meclis’teki stenografların grevi bugün de devam ediyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, grevin devam ettiğini ve şu ana kadar hiçbir gelişme olmadığını kaydetti.


Olumlu gelişme oluncaya kadar grevi süreceğini belirten Bengihan, “Bu iş devam edecek. Mesai bitiminden sonra olumlu bir gelişme olmazsa yine grevi devam ettirme kararı alacağız. Bir nevi günlük ama süresize dönüşecek bir eylemdir bu” diye konuştu.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Güven BengihanKıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar