Kumköy, Çamurova ve Cengiz Topel bölgesinde TGK Arazi Tatbikatı icra ediliyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 28, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Kumköy, Çamurova ve Cengiz Topel bölgesinde TGK Arazi Tatbikatı icra ediliyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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 Güzelyurt Kaymakamlığı, 27 Nisan tarihine kadar Kumköy, Çamurova ve Cengiz Topel bölgesinde aralıksız olarak TGK Arazi Tatbikatı icra edileceğini duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bölgenin, can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu ifade edilerek, ilgili bölgelerin belirtilen günler boyunca yasak bölge ilan edildiği vurgulandı.


Açıklamada, tatbikatın ardından bölgede patlamayan mermilerin arama ve imha işlemlerinin devam edeceği, serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar bölgeye girişin yasak olduğu kaydedildi.

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Tags:TGK Arazi Tatbikatı
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