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Bengihan: Koltuk derdine düştüler

4 Ağustos 2020
Güven Bengihan

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, UBP-HP Hükümeti koltuk derdine düştüğünü belirterek son bir ay içerisinde mevsimlik işçiler dışında 100’ün üzerinde geçici işçi istihdamı yapıldığı açıkladı.

Bengihan’ın açıklaması şöyle:

Kovid 19 salgını nedeniyle ülkemizde sağlık alanında  kaos ve bilinmezlik, ekonomide ise büyük bir kriz yaşanırken UBP-HP Hükümeti koltuk derdine düşmüştür.

Altı ayda bir pandemi hastanesi yapmayan, ekonomik kriz nedeniyle işini kaybeden, açlık tehlikesi yaşayan insanını görmezden gelen UBP-HP Hükümeti seçimlere günler kala devlet dairelerine geçici işçi adı altında  partilileri için  istihdam furyası başlatmıştır. Son bir ay içerisinde  mevsimlik işçiler dışında 100’ün üzerinde geçici işçi istihdamı yapıldığı ve seçim yasaklarının başlayacağı güne kadar da  bu istihdamların devam edeceği görülmektedir

Anayasanın fırsat eşitliği ilkesine aykırı bir şekilde partizanca istihdamlar UBP’nin seçim kazanmak için her zaman  başvurduğu en büyük marifetlerden biridir. UBP’nin  seçim istihdamları yanında kurultay istihdamları KKTC’nin siyasi tarihine yazılmış  kara lekeler olarak dururken,   Hükümet ortağı Halkın Partisi’nin “Temiz toplum, temiz siyaset” vaadinin de büyük bir yalan olduğu bir kez daha  ortaya çıkmıştır.

“Birileri açken toku düşünemem”  diyerek özel sektör çalışanlarını çok düşündüğü iddiası ile vicdan edebiyatı yapan ve  kamu çalışanlarının hayat pahalılığı ödeneğini, 13. maaşını, ek mesai ödeneklerinin  kaldırılmasını sürekli gündeme getiren Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu; yapılan bu partizanca istihdamlara onay vererek  binlerce gencimizin fırsat eşitliği hakkını  elinden alırken vicdanı hiç sızlamadı mı?

Anayasayı hiçe sayarak devlet olanaklarını makam kazanmak için kullananlar halkın iradesi karşısında yenilmeye mahkumdur.

 

Güven Bengihan

Başkan

 


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