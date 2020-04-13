Bengihan: Hükümet sermayenin temsilcisi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Başkanı Güven Bengihan, Kovid-19 salgını kapsamında ortaya konan ekonomik tedbirlerin ve hükümetin bu kapsamda sağlık alanındaki politikalarının bir başarısızlık örneği olduğunu kaydetti.

Bengihan, “ülkede virüsün yayılma hızının diğer ülkelere oranla daha yavaş olmasının nedenlerinden biri ise hükümetin aldığı bu tedbirler değil, bilinçli ve duyarlı insan sayısıyla ilgilidir” dedi.

Ülkede yapılan Kovid-19 test sayısının da önemine dikkat çeken Güven Bengihan, “Test sayısı da önemlidir. Günlük yapılan testler bakımından güney ile bir mukayese yapacak olursak bugün güney bizden 5 kat fazla test yapıyor. Zaten Sağlık Bakanı da ‘5 bin yapsak bunlar da pozitif çıkarsa napacağız’ dedi. Fazla vaka çıkarsa bu vakaların karantina kapsamına alabileceği alt yapısı yeterli olan bir karantina merkezimiz yok. Az test yapılmasının nedeni fazla vaka tespit etmemek demek ki” diye konuştu.

Bengihan şunları kaydetti: “Öte yandan ne acıdır ki ülkenin en büyük hastanesi olan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, fonksiyonel olarak en çok hastaya hizmet verecek olan bir hastane iken öngörüsüzce alınan bir kararla, pandemi hastanesi yapılarak toplumun geniş kesimlerinin farklı sağlık ihtiyaçlarına hizmet vermekten uzaklaştırılmıştır. Bu büyük bir hataydı. Bu hatanın üzerine daha büyük hata yapıldı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin birçok bölümü Kolan Hastanesinin 2’nci katına sığdırılmaya çalışılarak hem de toplum hak ettiği hizmeti almaktan uzaklaşarak riske atılmıştır hem de oradaki sağlık çalışanları. Ayrıca Kolan Hastanesi ile hiçbir kira sözleşmesi yapılmadan yaklaşık 3 milyon TL’ye yakın aylık, kiralanmıştır.

KTAMS Genel Başkanı, “ayrıca Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yangın neticesinde ortaya çıkan zarar ve ziyanla ilgili de sigorta şirketi ne kadar ödeme yapmıştır! Bunu da unutmuş değiliz, hesabı sorulmalıdır” dedi.

“Yangından mal kaçırır gibi”

KTAMS genel Başkanı Bengihan, bununla birlikte şuan esas ihtiyacımız olan virüse yönelik altyapı eksikliklerinin tamamlanması iken halen eksiklik yaşanmasının düşündürücü olduğunu buna karşın da bir hafta önce ambulans alımı ile ilgili girişim başlatıldığını kaydetti.

“Yani şuan ambulansa ihtiyaç olduğu tartışılırken yangından mal kaçır gibi durumu fırsata çevirme çabasına girildi ve bazı sermayedarların katkı yapması gerekirken onlardan artı para verilerek mal ve hizmet alınmasına gidilmiştir” dedi.

Bengihan, “bunlara ek olarak yurtdışından getirdiğimiz yurttaşlarımızı, ülkede yandaş otellere yerleştirerek kişi başı 45 Euro ödeyerek yine durum fırsata çevrilmeye çalışılmıştır” diye konuştu.

“Hem adaletsizlik hem hukuk dışı hem de insafsızlık”

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, maaşlardan yapılan yüzde 25’lik kesintiyi de eleştirdi. Bengihan, “Hem bu insanların maaş ve ücretlerinden adaletsiz şekilde kesinti yapılıyor hem de bu kesimlerden fedakarlık yapması isteniyor. Dünyada virüs salgınına karşı hükümetler, çalışanlara, emeklilere, dar gelirlere ek katkı yaparken bizim hükümetimiz halkımızın cebindeki parayı almak istiyor” dedi.

Hükümetlerin topluma hizmet için var olduğunu ifade eden Bengihan şunları kaydetti: “Toplum hükümete değil, hükümetler topluma hizmet için vardır. Bu ekonomik tedbir adı altında da sadece kamu çalışanı ve emeklilerden, dar gelirliden kesinti yapılması hem adaletsizliktir hem hukuk dışıdır hem de insafsızlıktır. Bu ülkenin sağladığı teşvik ve aflarından yararlanılarak KKTC devletinden zengin olan iş insanlarından hatta dünya zenginler listesinde de adı geçen bu insanlardan ne kadar bir kesinti yapmışlardır. Devlete borcu olan otel patronlarının borçları neden tahsil edilmiyor? Bu ülkedeki bankaları hortumlayarak batmasına neden olanlardan neden hesap sormuyor? Sadece fedekarlığı çalışan dar gelirli ve emekliden yapıyorlar. Bu hükümet, hem başarısız hem adaletsiz hem de insafsızdır. Bunlar sermayenin temsilcisidir, toplumun değil. “