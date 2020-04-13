Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 850 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 850 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 853 bin 505’e ulaştı.

Toplam 114 bin 257 kişi hayatını kaybederken dünya genelinde 423 bin 728 kişi iyileşti.

En çok vaka görülen ülke 560 bin 433 ile ABD oldu, bu ülkeyi 166 bin 831 vakayla İspanya, 156 bin 363 ile İtalya, 132 bin 591 ile Fransa ve 127 bin 854 ile Almanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin’de ise 82 bin 160 vaka kayda geçti.