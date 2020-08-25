Bengihan: Halkını görmezden gelenlerin oy isteme hakkı yoktur

KTAMS Başkanı Güven Bengihan “sağlık fonundaki 30 milyonun neden pandemi hastanesi yapılması için kullanılmıyor” diye sorduklarını fakat sağlık bakanı Ali Pilli’den yanıt alamadıklarını söyledi.

Açıklama şöyle:

Covid-19 salgın sürecinin yönetilmesinde UBP-HP Hükümetinin ortaya koyduğu tutarsız ve öngörüsüz tavırlar halkımızı adeta bezdirmiştir.

Pandemi hastanesi konusunda sayısız karar alıp sonra bu kararları değiştiren UBP-HP hükümeti ve Sağlık Bakanı altı ayın sonunda pandemi hastanesini hala yapmamıştır. Defalarca sağlık fonundaki 30 milyonla ilgili sorduğumuz sorulara cevap almamamıza rağmen sormaya devam edeceğiz. “Bu 30 milyon niçin pandemi hastanesi yapılması için kullanılmıyor”?. Bu konuda Sağlık Bakanı Ali Pilli halka açıklama yapmakla mükelleftir. Sn. Pilli Ayaktan Tanı Merkezine “Pandemi Merkezi”tabelası asmakla halkı kandıracağını sanıyorsa kendisine büyük bir yanılgı içinde olduğunu hatırlatırız.

Pandemi sürecinde gecesini gündüzüne katarak, kendisinin ve ailesinin sağlığını riske atarak çalışan sağlık personelinin ek mesai ödenekleri hala ödenmemiştir. Bayramın birinci günü Sağlık Bakanının da bulunduğu ortamda Başbakan Sn. Ersin Tatar Mart, Nisan ayları ek mesailerinin Ağustos ayı içinde ödeneceği sözünü vermesine rağmen hala ödenmemiştir.

Son günlerde vaka sayılarının hızla artması ile hastahane dolduğu için otellere yatırılan covid 19 pozitif kişilere mevsimlik işçi ve geçici hemşireler bakmaktadır. 112 hızır servisi çalışanları normal vakalar yanında şüpheli covid-19 vakalarını da taşımada yaşadıkları yoğunluk nedeniyle tükenme noktasına gelmişlerdir. Sürekli risk altında olmalarına rağmen sağlık çalışanlarına düzenli test yapılmamakta. Bu da sağlık çalışanlarının psikolojik olarak yıpranmalarına neden olmaktadır.

Salgın nedeniyle özelde sağlık çalışanları, genelde tüm halkımız büyük bir belirsizlik ve endişe içinde çırpınırken sözde hükümet edenler seçim derdine düşmüştür.

İçinden geçtiğimiz böylesine zorlu bir süreçte çalışanlarını ve halkını görmezden gelenlerin halkın karşısına çıkıp oy isteme hakkını kendilerinde görmeleri en basit tanımı ile haddini bilmezliktir.