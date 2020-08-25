240 milyon Euro kazanç bekliyorlardı, 806 milyon Euro kaybettiler

Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petrides, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) 2020 yılında %7 azalması öngörüsünün geçerli olmaya devam ettiğini ve yapılan her türlü öngörünün büyük açıdan belirsizlik içerdiğini belirtti.

Covid-19 virüsünün uzun vadeli ekonomi senaryolarını tersine çevirdiğini nisan ayında temel senaryonun bir önceki %3 oranındaki büyümenin aksine %7 oranında bir küçülme öngördüğüne dikkat çekti. Rum Bakan konuşmasında şunları söyledi: “İlk yarıdaki veriler temelinde öngörülerimiz geçen nisan ayındaki öngörülerden farklılık göstermiyor; yani GSYİH’nın %7 oranında küçülme olması beklenirken ilk yarıda bu oran yıllık bazda %5,5 düzeyindeydi. Bu da bizi öngörülerimize yaklaştırıyor”.

“Salgının başlangıcından beri sadece Kıbrıs değil, yurt dışındaki öngörüler de bir güvensizlik karakterine sahip. Bu nedenle Bakanlık çok sık aralıklarla değişiklik gösteren öngörüleri yeniden gözden geçiriyor”.

“Bunun yanı sıra GSYİH’da yıl sonuna kadar %4,3 düzeyinde bir bütçe kaybı öngörüsü geçerli olmaya devam ediyor. 2020 ilk yarısında, bütçe dengesi GSYİH’ya karşı %4 kayıpla 806 milyon kayıp yaşadı. Hâlbuki başlangıçtaki öngörülere göre GSYİH’da %1,1 yani 240 milyon artış bekleniyordu. Bu da yılın ilk yarısında yaklaşık bir milyar avro düzeyinde bir ağırlık anlamına geliyor. Bu ağırlık sadece artan giderlerden değil, KDV ödemelerindeki ertelemeden dolayı gelir kaybından da kaynaklandı”.

Petrides hükümetin ekonomiyi destekleme planlarının ürün verdiğini vurgulayarak yurt içi tüketimin yüksek düzeyde olmaya devam ettiğini ve yüksek kamu tüketiminin özel tüketim oranını da yüksek tutuğunu vurguladı.

“Bu etkilerin başlıca nedenin epidemiyolojik veriler temelinde talebin hükümetin gücü üzerinde olmasından ve güvensizlikten kaynaklandığını” belirten Petrides “2021 yılında normal düzeye ulaşmayı umuyoruz” dedi. 2021 yılında büyüme oranının %6 olarak beklendiğine işaret eden Maliye Bakanı Petrides, Turizmle ilgili yılın ilk yarısında adaya gelen turist sayında geçen yıla kıyasla %84,3 düşüş kaydedildiğini; ancak iç turizmin verimli olduğunu sözlerine ekledi.

Buna rağmen iç turizmin yurt dışından gelen turist akınını karşılayamayacağını vurgulayan Petrides, buna karşı hükümet önlemleriyle birlikte gelecek yıl daha dinamik gelmeye hazır olması için turizm sektörünü hayatta tuttuğunu ve tutmaya devam ettiğini kaydetti. Aynı şekilde, işsizlik konusunda da hükümetin aldığı önlemlerin şu ana kadar işten çıkarmaları önlediğini belirten Petrides, 2019’daki %6,7 oranına kıyasla yılın ilk yarısında işsizlik oranının %7 ile kapandığına dikkat çekti.

Petrides, “Bu çok küçük bir artıştı; ancak bu rahatlamamız gerekiyor demek anlamına gelmez çünkü bir krizin etkileri kendini sonradan gösterir. Dolayısıyla gerek ekonomik gerekse bütçe yönetimi konusunda esnek olmalıyız ve korona virüsü nedeniyle sadece yakın vadeyi değil orta vadeyi de aklımızda tutmalıyız” dedi.

Petrides işsizlikle ilgili öngörülerin de değişmediğini bunun yıl sonunda %9 oranında olmasının beklendiğini, 2019’un aynı döneminde bu oranın %7,1 olduğunu söyledi.