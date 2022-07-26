BEM, Onur Kandili adını yaşatıyor

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, merhum Onur Kandili anısına Yıldızlar Futbol Turnuvası düzenliyor. Elim bir deniz kazası sonucu aramızdan 9 yıl önce ayrılan Mağusa Türk Gücü futbolcusu merhum Onur Kandili anısına gerçekleştirilecek olan yıldızlar futbol turnuvası Boğaz Endüstri Madencilik Ltd’in ana sponsoruluğunda gerçekleştiriliyor.

Geleneksel hale getirildi

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Spor kompleksi içerisinde yer alan ve “Onur Kandili Doğal Çim Zeminli Halı Sahada” gerçekleştirilecek olan Onur Kandili U13 yıldızlar (2009 doğumlu) futbol turnuvası geleneksel olarak yapılıyor. İlk kez 2019 yılında başlatılan “BEM Onur Kandili U10 Minikler Turnuvası” 2020 yıl covid 19 nedeniyle yapılamayan turnuva 2021 yılında ikinci kez yapılırken bu yıl 3.kez yapılacak. U13 yıldızlar turnuvasına Mağusa Türk Gücü Akademi, Yenicami Akademi, Değirmenlik Akademi, L.Gençler Birliği, Mehmetçik Akademi, 1461 İskele Trabzon Akademi takımlarından oluşan altı takım katılıyor. Ülkemizde ilk ve tek doğal zeminli çim halı sahası konumunda olan “Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili Spor Kompleksi” doğal çim zeminli halı saha 40×20 öçlüler içerisinde yer alıyor.

6 takım 2 grupta mücadele edecek

30-31 Temmuz tarihleri arasında Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U13 Yıldızlar Futbol Turnuvası 2 gün sürecek. 6 takımın katılacağı turnuva, 2 gruba ayrılarak üçerli takımlar tek devreli lig usulüne göre mücadele ederek gruplarda ilk ikiye kalan takımlar finallere yükseleceği organizasyonda kura çekimi saat 17:00’de yapılarak eşleşmeler belli olacak. Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U13 Yıldızlar Futbol Turnuvası final maçları sonrasında düzenlenecek ödül töreninde tüm takımlara kupalar, dereceye giren takımlara madalyalar, katkı koyanlara plaketler yetkililer tarafından verilecek.

Adı yaşatılıyor

“Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili Spor kompleksi” doğal çim zeminli halı sahada ana sponsor Boğaz Endüstri Madencilik Ltd tarafından organize edilecek olan Onur Kandili U13 Yıldızlar Anı Futbol Turnuvası’na gereken değer veriliyor. 19 Ağustos 2013 yılında elim bir deniz kazası sonucu aramızdan ayrılan Mağusa Türk Gücü futbolcusu merhum Onur Kandili anısını yaşatmak için Boğaz Endüstri Madencilik Ltd Müdürü Erhan Bolkan’ın girişimleri sonucunda yapılan ve 29 Mayıs 2014 açılışı gerçeleştirilen “BEM Onur Kandili Doğal Çim Halı Saha” hizmete sunulan sahada U13 yıldızlar futbol turnuvası geleneksel hale getirilerek “Onur Kandili” adı ve anısının yaşatılması adına son derece anlam ve önem taşıyan bir organizasyon olma özelliğe sahip.

Bolkan: Onur Kandili anısını yaşatıyoruz

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Genel Müdürü Erhan Bolkan, şirketlerinde çalışan olarak görev yapmış olan çok yönlü sporcuları Onur Kandili anısını yaşatmaya özen gösterdiklerini belirtti. 2019 yılında başlatılan “Onur Kandili Anı Turnuvası” 2020 yıl covid 19 nedeniyle yapılamadığı, geçtiğimiz yıl alınan önlemlerle yapıldığına vurgu yapan Genel Müdür Erhan Bolkan, bu yıl Onur Kandili U13 Yıldızlar Anı Futbol Turnuvası’na istenilen düzeyde yapılmaya özen gösterildiğini söyledi. Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, olarak sadece ana sponsor olarak değil, sorumluluk bilinci içerisinde üzerlerine düşen görevi her zaman yapmaya devam edeceklerini belirten Erhan Bolkan, her türlü fedekarlığı yapmaya devam edeceklerini söyledi. Onur Kandili’nin, çok önemli biri kişilik sahibi, çok yönlü sporcu, iş hayatından da paylaşımcı, yardımlaşmayı seven önemli bir yapıya sahip olduğunu hatırlatan Erhan Bolkan, aramızdan ayrılmasının ardından anısın yaşatmak için üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapmak görevimizdir diyerek sözlerini tamamladı.