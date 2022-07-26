KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu faaliyet programında yer alan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde 20 Temmuz Barış Harekatı Anısına Kempo Kulüplerarası Kıbrıs Şampiyonası yapıldı. İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Kempo Kulüplerarası Kıbrıs Şampiyonası’na 6 üye kulübün lisanslı 74 sporcusu katıldı. Şampiyonaya Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç, TC Kempo Savunma Sporları Federasyon Başkanı Halis Avşar, yönetim kurulu üyeleri, ISKA Avrupa başkanı Davut Sidal, O Sporları TC Federasyon başkanı Hasan Urlu, milli sporcu Sena Nur Dilek, İskele Belediye Asbaşkanı Sefa Kurukafa, KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç şampiyonayı izledi.

74 sporcu katıldı

İngenç Akademi̇ Spor Derneği, Mağusa İhtisas Spor Derneği, Cyprusbull Lions Spor Derneği, Şimşek Savunma Sporları, Aziz Spor Derneği, Hilal Akademi̇ Spor Derneği, Güzelyurt Bulut Spor Derneği, Sezar Spor ve Aktiveler Derneği’nden oluşan 6 üye kulübün lisanslı olan 74 sporcuları katılarak şampiyonluk mücadelesi verdi.

Şampiyon takımlar belli oldu

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Temmuz Barış Harekatı Anısına Kempo Kulüplerarası Kıbrıs Şampiyonası’nda Semi Kempo, Ful Kempo, Kempo Kata, Grappling Kempo, Self Defence Kempo branşları olmak üzere 5 kategoride yapılan yarışmalarda 15 hakem, 1 doktor, 1 hemşire’nin görev yapacağı şampiyona sabah tartı ve doktor kontrolleri sonrasında müsabakalar başladı. Kempo kulüplerarası Kıbrıs şampiyonasında Aziz Spor Derneği 125 puanla birinci, Şimşek Savunma Sporları 92 puanla ikinci, İngenç Akademi Spor Derneği 49 puanla üçüncü, Mağusa İhtisas Spor Derneği 44 puanla dördüncü, Hilal Akademi 10 puanla beşinci, Cyprus Bullions Spor Derneği 7 puanla altıncı oldu.

Görkemli açılış

Kempo Kulüplerarası Kıbrıs Şampiyonası saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngeç, Cumhuriyet Meclis başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, TC Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Halis Avşar, ISKA Avrupa Başkanı Davut Sidal yaptıkları konuşmaların ardından plaket tektim edildi.

Ödül töreni yapıldı

Kempo Kulüplerarası Kıbrıs Şampiyonası sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa, madalya katlım belgesi Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet İngeç, Cumhuriyet Meclis başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, ISKA Avrupa başkanı Davut Sidal, O Sporları TC Federasyon başkanı Hasan Urlu, TC Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Halis Avşar, milli sporcu Sena Nur Dilek tarafından verildi.

Takım Sıralaması

Kempo Kulüplerarası Kıbrıs Şampiyonası’nda takım sıralaması şöyle oluştu: