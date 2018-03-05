Belirsizlik bir şekilde ortadan kalkacak

Kıbrıs konusunda bundan sonra ne yapılmalı sorusu şu anda birinci gündem maddesi.

Nasıl bir adım atılmalı…

Kıbrıs konusunda bundan önce yapılan müzakereler sonucunda gelinen durum ortada…

Herhangi bir yere varılamadığı, Rum tarafının görüşür gibi yaparak zaman kazanıp, yoluna devam ettiği, ama Kıbrıs Türk tarafının bedel ödemeyi sürdürdüğü bir durumla karşı karşıyayız.

Fasit bir daire gibi dönüp dolaşıp ayni yere gelinen bir müzakere anlayışı ile artık yola devam edilemeyeceği kesin.

Birşeylerin değişmesi gerektiği de…

Gelinen aşamada hidro-karbon krizi nedeni ile görüşmelerin geleceği ile ilgili bir arayış içine girilmesi zor görünüyor.

Bu krizin geride bırakılması sonrasında liderlerin sosyal içerikli bir yemekte bir araya gelmeleri konusunda bir düşünce olduğu yönünde bilgiler var.

Böyle bir toplantıda liderlerin bir birlerini test edebilecekleri, müzakere masasındaki pozisyonlarında neyi nereye kadar değiştirebilecekleri ya da karşı tarafın beklentilerine nereye kadar yanıt verebilecekleri eksersizi yapılabileceği iddiası var.

Bundan önce de benzer sosyal içerikli görüşmeler gerçekleşmiş, bunlardan sonra krizler aşılmış, müzakereler başlamış, hatta Kıbrıs Konferansı’nın toplanması noktasına kadar gidilmişti.

Ancak o sosyal içerikli buluşmalarda liderler arasında varılan ortak anlayışlar ya da uzlaşmalar daha sonra özellikle Rum Lider Nikos Anastasiades tarafından bir tarafa bırakılmış ve uygulanmamıştı.

Yani Anastasiades Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya verdiği sözleri hep bir yana bırakmış, uzlaşıları inkar etmeyi seçmişti.

Böyle bir de geçmiş söz konusu…

Geçmişte yaşanan bu deneyimler de göz önüne alındığında benzer bir yolu daha önce hiçbir şey yaşanmamış ve deneyimlenmemiş gibi yürümek doğru olmaz.

Bu nedenle müzakerelerin yeniden başlaması yönünde bir arayış içerisine girilecekse bunun yolu BM Genel Sekreteri’nin önce kendisinin Cenevre’de neden başarısızlığa uğranıldığı konusunda bir durum değerlendirmesi yapması ve atayacağı özel temsilcisi kanalı ile Rum Liderin zihniyetini yoklaması olmalıdır.

Rum Liderde zihniyet değişimi olduğu ve çözüm konusunda bu kez irade sahibi olacağı tespitinin yapılması halinde de dolaylı görüşmeler gündeme getirilebilir.

Ama bunun olabilmesi Rum tarafında kapsamlı bir zihniyet değişimine bağlı olacaktır.

Şu anda Rum Lider Anastasiades’in yaptıklarına ve verdiği demeçlere bakıldığı zaman insan müzakerelerin yeniden başlayabileceği konusunda umutlanamıyor.

Pozisyonunu Cenevre’deki pozisyonundan daha da sert ve uzlaşmaz bir noktaya taşıma konusunda ısrarlı olan Anastasiades, belli ki adayı yeniden birleştirmenin değil, bölünmüşlüğü kalıcılaştırmanın peşinde koşuyor.

Niyeti eğer bu ise bunu da artık ortaya koymalı, adadaki belirsizliğin giderilebilmesinin yolunu açacak adımlar atmalıdır.

Kıbrıs Türk tarafının boş görüşmeler ya da yalan sözlerle daha fazla kaybedecek zamanı kalmamıştır.

Günün sonunda Kıbrıs Türk tarafı bir çıkış yolu bulmak zorunda kalacak ve bulacaktır.

Bundan kimsenin şüphesi olmasın.