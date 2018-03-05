Atalay gerçekleri gizliyor

Benim için tarikat gericiliktir.

İslam dininde feyz alınması gereken Kuran’ı Kerim’dir.

Din İşleri başkanı bunu bilmez mi?

Tutturmuş, “Havadis beni hedef alıyor?”

Neden hedef alsın seni Havadis?

Ülkeyi “tarikatlara peşkeş” çekiyorsun diye olmasın?

Din İşleri Başkanı kalmak için çevirdiğin “antin- kuntin” işler için olmasın?

Dini siyasete alet ettiğin için olmasın?

“Tarikat seviciliğin” için olmasın?

Din adamlarını böldüğün için olmasın?

Güç devşirerek bir çok imamı oradan oraya sürdüğün için olmasın?

Kendini bu adaya ait hissetmediğin için olmasın?

Bize, Türkiye’den Mısır’a kaçmaya çalışırken yakalanan eski din işleri müşaviri İbrahim Duman’ın emaneti olduğunuz için olmasın?

KKTC’yi hiçe sayarak, burada makam tutarken, Türkiye’de siyasete soyunmanız nedeniyle olmasın?

Ayrılıkçı olduğunuz için olmasın?

Şimdi…

Sayın Atalay, bir açıklama yaptınız…

Evlere şenlik…

“Alimliğine güvendiğimiz herkese camilerimizde hutbe okuması için izin veririz” dediniz…

Havadis’i ağır bir dille suçladınız…

Peki adım adım yanıt vereyim size:

Havadis Gazetesi bugüne kadar Din İşleri Dairesi ve başkanı hakkında asılsız haber yapmadı. Yapılan haberlerin tamamı imzalı belge ve resimler ile desteklendi.

Kişi ve kurumlara karşı her hangi bir düşmanlığımız yoktur. Uğraşımız makamını, dini, milli değerleri ve ülke menfaatini kişisel ve zümresel çıkar için kullanmaya yeltenenlerledir. Sizin gibi yapanlara yani…

Din İşleri Daire Başkanı bugüne kadar belgeli ve resimli yaptığımız haberlerin hangisini doğru olduğunu kabul etti ki de bu haberi kabul etsin. Talip Atalay kendi imzasıyla fahri görevli olarak atadığı kişileri, görevden alınma yazısı, tacizci imam M. Ö’yü koruması, İsmail Ağa cemaatinin önde gelenlerinden Cübbeli Ahmet’e yakın 35 kişilik ekiple KKTC camilerine yaptıkları çıkartmayı… Hepsini Sayın Talip Atalay yalanlıyor.

Talip Atalay’ın bu inkarcı, yok sayma ve demogojik tutumu Türkiye’de bugün yaşananlardan tanıdık geliyor.

Talip Atalay da kendi hakkında çıkan belgeli ve fotoğraflı haberleri inkar ve demogoji yaparak aklınca savuşturmaya çalışmaktadır, bu bir ironidir. Müslümanlığın en büyük günah saydığı yalan söylemek, hiçbir Müslüman’a yakışmıyor.

İsmail Ağa Cemaati’nde yetişip icazet almış birkaç hoca vardır ve bu icazet almış hocalar vasıtasıyla tarikat işleri yürütülmektedir. Bu vekillerden biri de Cübbeli Ahmet’dir. Cübbeli Ahmet sonuçta bu cemaatin içinden birisidir. KKTC’ye gelen zatlar da Cübbeli Ahmet ile aynı tarikat içerisinde yetişmiş aynı dünya görüşünü benimsemiş, aynı tarikatın hizmetini yapan kişilerdir. Girne’de bulunan İlkem Derneği sorumlusu Vehbi Ağan’ın bir video konuşmasında “birazdan hocamız Cübbeli Ahmet teşrif edecek” diye anons ediyor, bunu görmeyelim mi?

KKTC camiilerinde geçen hafta görev yapan ve hemen hemen her ay bu cemaat mensuplarının KKTC’ye geldiklerinde neden KKTC Din İşleri’nden resmi sarık ve cübbelerini giymediler ve mensubu olduğu tarikatı temsil eden kisve ile vaaz ettiler? Bunun bir anlamı yok mu?

Çünkü bu tarikat mensupları, Cumhuriyet ve Cumhuriyet Değerleriyle sorunları var. Atatürk ile sorunları var… Cumhuriyetin hiçbir şeyinin kabul etmiyorlar… Varsa yoksa kendi tarikat ve cemaatleri…

Atalay, “kendi iktidarını güçlendirmek ve Türkiye’deki bazı odaklara şirin görünmek adına, FETÖ sonrası güçlenen Cübbeli’den medet umuyor…

Normalleştirme çabası…

Bizim ülkemizde de tarikat var…

Şeyh Nazım Tarikatı…

Kendisini bu dergaha ait hisseden ve ülkede önemli konumda olanlar var.

Cübbeli ve ekibinin söylediklerine bakınca…

“Bizim tarikat” melek, melek…

Birileri, “senin tarikatın iyi, benim tarikatım kötü” kavgasına girmez inşallah.

Gericiliğin her türlüsü kötü.

Kıbrıs’ta Şeyh Nazım Dergahı ve Nakşibendi Tarikatı günlük yaşamın içinde değil.

Lefke’de kendi halinde bir dergah…

Bugüne kadar böyleydi…

Şeyh Nazım da öyle yaşattı dergahını hep…

Şimdi başımıza bir de Cübbeli çıktı…

Ve faaliyetlerini burada sürdüren daha nice dergah mensupları var…

“Acaba Şeyh Nazım Dergahı da zarar görür mü?” korkusu ile, Cübbeli’nin ve diğerlerinin faaliyetlerini normalleştirmek isteyen çok…

Görecek miyiz, görmeyecek miyiz?

İşte bütün mesele bu…

Şeker Sigorta’da fırtına yakındır

Şeker Sigorta, uzun bir süreden sonra kar etmedi.

Kooperatif Merkez Bankası bayisi hariç…

Banka yönetimi, Şeker Sigorta’daki gelişmelerden rahtsız.

Haliyle şimdi oradaki harcamalar mercek altına alınacak.

Yönetim de değişiyor…

Faturalar…

Kiralanan arabalar…

Reklam faturaları…

Hangi kaynağın nereye aktarıldığı…

Belli ki uzun süre burası gündem olacak…

Doğru dedi…

Kim dedi?

Şahap Aşıkoğlu…

Ama doğru dedi…

Ne dedi?:

“Bir defa daha yazmak gereği duydum…

Devleti korumakla yükümlü fakat görevini layıkıyla yapmayan ve devlete patinaj çektiren , üstelik hiç göz önünde olmadan bunu yapan 3 kurum var

Başsavcılık

Polis

Sayıştay