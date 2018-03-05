Maliye Bakanlığı Bütçesi Görüşülüyor

Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin 2018 bütçesiyle ilgili görüşmeleri bugün sona eriyor.
Bugün saat 10.20’de başlayan Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde ilk olarak 2 milyar 509 milyon 745 800 TL olarak öngörülen Maliye Bakanlığı Bütçesi ele alınıyor.
Toplantıda Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın yanı sıra bakanlık yetkilileri de hazır bulundu. TATAR
İlk konuşmayı yapan Komite Başkan Vekili Ersin Tatar, sistemi tamamıyla bozup yeniden yapma imkanı olmadığını, her yıl belirli yerlerde enflasyona bağlı artışlar yapıldığını belirtti.
Daha önce kendilerine eleştiri yapanların, benzer işler yaptığını ifade eden Tatar, bütçenin yapısına bakıldığında mahalli gelirlerde yüzde 20’ye yakın artış olduğuna değindi.
Tatar, bütçede gayet iddialı gelir hedefleri olduğunu ifade ederek, bunları tahmin etmenin mümkün olmadığını, dolayısıyla bütçede gerçek açığın ne olacağını tahmin etmenin mümkün olmayacağını kaydetti.
Tatar, Maliye Bakanlığı’nın gelir hedeflerini arttırarak devam etmesinin önemine işaret ederek, tahminlere bakıldığında iyi işler yapıldığının görüldüğünü, bunların devam etmesini temenni etti.
Ülkede Genel Sağlık Sigortası’nın geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Tatar, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin yetmediğine işaret etti.
Kamu gelirleri ve halkın menfaatlerinin her şeyin üzerinde olduğunu ifade eden Tatar, kira gelirlerinin güncellenmesi ve bunun tek birimden yapılması gerektiğini kaydetti. TOROS
Komite Başkanı Fikri Toros da, hükümetin, hiçbir şekilde kumarhanelerle ilgili, kumarhane turizminin ülkeye getirdiği katkılarını inkar etmediğini ifade ederek, Başbakan Tufan Erhürman’ın bu yatırımlarla ilgili söylediğinin, “yatırımların çeşitlendirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması gerektiği” olduğunu kaydetti. GÜNDÜZ
UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, vardiya ve rotasyonun ek mesai sorunu çözmeyeceğini, çünkü ek mesainin de çeşitleri olduğunu söyledi.
Siyasi partilerin seçim kitapçıklarında müşavirliği öcü gibi gösterdiğini, ifade eden Gündüz, burada amacın kelle koparmak mı olduğunu sordu.
İş, maaş ve ücretler konusuna geldiğinde, yasanın geriye işleyemeyeceğini ifade eden Gündüz, hükümetin ” bu yasa geçmeden devleti külfete sokacak atamalar yapılmayacağını” söylediğini, gerçek hedefini açıklaması gerektiğini söyledi.
Bu konudaki müktesebatın açık olduğunu vurgulayan Gündüz, kazanılmış hakların, halkın beklentilerini karşılamaması halinde, hukuk ve hukukun üstünlüğü diye bir şeyden söz edilemeyeceğini vurguladı.
Komite başkanı olmasına rağmen, ilgili Yasa Tasarısını alamamasını eleştiren Gündüz, bu konuda net cevap istediğini kaydetti.