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Belediyelerin, borçlarının ödenmesine ilişkin protokoller imzalanmaya devam ediyor

10 Aralık 2019

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, borcu olan belediyelerin, depozit, prim ve vergi borçlarının ödenmesine ilişkin protokoller imzalanmaya devam ediyor.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Girne Belediyesi ile; bugün de Vadili Belediyesi, Mehmetçik Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi ile protokol imzalandı.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, konuyla ilgili açıklamada, borcu olan diğer belediyelerle ilerleyen günlerde de benzer protokoller imzalanmaya devam edileceğini belirtti.

Her üç belediye ile imzalanan protokollerde İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Öznacar da hazır bulundu.



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