Belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yasayla ilgili Anayasa Mahkemesi’ndeki dava karara kaldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili açtığı davanın Anayasa Mahkemesi’ndeki görüşmesi bugün tamamlanarak, karara kaldı.

Belediye sayısını 28’den 18’e düşüren Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle CTP’nin açtığı davada bugün taraflar dinlendi ve dava karar için süresiz ertelendi

CTP’yi temsil eden Avukat Ayşen Özdenefe, yasanın, Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasını iki başlık altında toplayarak, Hukuk Devleti İlkesi ve Yerinden Yönetim İlkesi’ne aykırı olduğu gerekçesiyle yasayla ilgili yürütmenin durdurulmasını talep etti.

Yasanın bazı maddelerine değinen Özdenefe, birleştirme işlemlerinin belirsiz olduğunu ve yetki karmaşası yaşanacağını ileri sürdü.

Cumhuriyet Meclisi adına Başsavcı Yardımcısı Muavini İlter Koyuncuoğlu ise, yasanın tümünün veya maddelerinin Anayasa’ya aykırı olmadığını belirterek, istidanın reddini talep etti.

Yasada, iddia edildiği gibi kamu düzenini tehdit edecek boyutta bir belirsizlik olmadığını kaydeden Koyuncuoğlu, kamu yararının, yürütmenin durdurulmaması yönünde olduğunu söyledi.

Tarafların dinlenmesinin ardından dava karar için süresiz ertelendi. Verilecek karar yerel seçimlere kaç belediye ile girileceğini belirleyecek.

Duruşmayı, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komite Başkanı Özdemir Berova ve komite üyesi UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak da izledi.

CTP’nin Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı ise davacı CTP’nin avukat ekibinde yer aldı.