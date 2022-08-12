Belediyelerin birleştirilmesi yasa tasarısı oy çokluğu ile komiteden geçti (05:11)



Belediyelerin Birleştirilmesine ilişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nı görüşen Meclis İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin toplantısı saat 05:00 civarı sona erdi. Yasa, oy çokluğu ile komiteden geçerek Genel Kurula sevk edildi.



Meclis II. Derece Basın ve Dış İlişkiler Memuru Asya Derya Erensoy imzası ile saat 05:11’de basına gönderilen açıklamada “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nın oyçokluğu ile onaylandığı belirtildi.

Meclisten yapılan açıklama şöyle:

”Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 11.00’de UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nıele aldı.

Komite “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nı oyçokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

BELEDİYELERİN BİRLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN (ÖZEL) YASA TASARISI’NIN GENEL GEREKÇESİ:

“İşbu Yasa Tasarısı ile, Haziran 2022’de öngörülen belediye seçimlerinin gerek belediyelerde yeniden yapılandırılmaya gidilerek daha modern belediyeler oluşturulması gerekse belediye sayılarının fazla olması nedeniyle belediyeler birleştirilerek halka daha etkin ve verimli hizmet verilmesini sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Tasarıda Belediyelerin fiziki ve beşeri olanaklarının birleştirilerek hizmet kalitesinin ve verimliliğin arttırılmasına, daha etkin ve verimli hizmet verebilmelerine olanak sağlanmasına, yerel yönetimlerin idari kapasitelerinin güçlendirilerek büyük çaplı projelerin hayata geçirilmesine imkan sağlamak üzere mevcut Belediyelerin tüzel kişiliklerinin, isimlerinin ve sınırları düzenlenmiştir.

Ayrıca bu yasa; belediyelerin birleştirilmesinde izlenecek yöntem, belediye sınırlarının belirlenmesi, tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerde görev yapan personelin durumu ve belediye hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.”

Komite toplantısında, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı,Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da hazır bulundu.

Komite toplantısına davetli olarak, Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer ile BES ve DEV-İŞ Sendika Başkanları katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundular.

UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca, CTP Genel Başkanı

Tufan Erhürman, UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, YasemiÖztürk, Resmiye Eroğlu Canaltay, Sadık Gardiyanoğlu, Hüseyin Çavuş, Hakan Dinçyürek ve Hasan Küçük, CTP Milletvekilleri Asım Akansoy, Doğuş Derya, Fikri Toros, Sıla Usar İncirli, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu, Biray Hamzaoğulları, Teberrüken Uluçay, Salahi Şahiner, Ceyhun Birinci, Fide Kürşat, Ongun Talat ve Ürün Solyalı da katıldı.”