Reuters: Kabil’deki bombalı saldırıda Taliban’ın önde gelen dini liderlerinden Hakkani hayatını kaybetti

Afganistan’daki Taliban grubunun önde gelen dini liderlerinden Şeyh Rahimullah Hakkani bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan’ın başkentinde saldırının gerçekleştiği bölgenin istihbarat başkanı Abdul Rahman, dini liderin ölümünü teyit etti.

Reuters’a bilgi veren dört Taliban kaynağı, saldırının Kabil’deki bir medresede yapıldığını belirterek, bacağı olmayan bir kişinin protez bacağının içine yerleştirdiği patlayıcıları infilak ettirmesiyle patlamanın olduğunu açıkladı.

Saldırının arkasında kimin olduğu henüz bilinmiyor.