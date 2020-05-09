Dünya

Belarus’ta Zafer Günü’nde açık tören

Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 75. yılı Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Gürcistan’da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sınırlı törenlerle kutlanırken, Belarus’ta ise halka açık askeri geçit törenleri düzenlendi. Corona virüs salgınını küçümseyen liderler arasında yer alan Lukaşenko, "9 Mayıs Zafer Günü'nü kutlayan tek ülke Belarus. Zafer bayramları kutsalımızdır" dedi.

9 Mayıs 2020


Belarus’un başkenti Minsk’te, 9 Mayıs Zafer Günü için halka açık askeri geçit töreni düzenlendi. 3 bin asker ve 150’den fazla askeri aracın katıldığı geçit töreninde, 40 savaş uçağı ve helikopter, uçuş gösterisi yaptı.
Törene, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile diğer devlet yöneticileri, yabancı ülkelerin askeri temsilcileri, gaziler ve binlerce vatandaş katıldı.
Lukaşenko, burada yaptığı konuşmada, “Modern zorluklara rağmen Zafer Günü’ne adanan bugünkü geçit törenimiz, güç gösterisi değil kahraman tarihimizin anısınadır” dedi.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınını küçümseyen liderler arasında yer alan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, “9 Mayıs Zafer Günü’nü kutlayan tek ülke Belarus. Zafer bayramları kutsalımızdır” şeklinde konuştu.
Belarus Sağlık Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamaya göre, ülkede 933 kişide Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 21 bin 101’e yükselmişti.
İyileşenlerin sayısı 417 artarak 5 bin 484, ölü sayısı da 5 artarak 121 olmuştu. Belarus’ta toplam 240 bin 146 test yapıldığı belirtilmişti.

DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 4 MİLYONU GEÇTİ

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan Covid-19 salgını, dünya genelinde 200’den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 4 milyon 273’e ulaştı.
Salgın nedeniyle dünya genelinde 275 bin 423 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 1 milyon 375 bin 748 kişi iyileşti.
Halen tedavi gören 2 milyon 349 bin 102 aktif enfekte kişi bulunuyor.

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