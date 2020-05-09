Türkiye

Türkiye’de korona sayıları hızla azalıyor!

9 Mayıs'ta açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 50 kişi daha hayatını kaybederken 1546 yeni vaka tespit edildi.

9 Mayıs 2020


Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye’nin koroanavirüs tablosuyla ilgili güncel verileri açıkladı. Buna göre salgında hayatını kaybeden sayısı 3 bin 739’a toplam vaka sayısı ise 137 bin 115’e yükselirken günlük sayılarda her geçen gün düşüş yaşandığı dikkat çekiyor.

“YENİ TANI KONAN VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR”

Bakan Koca, bugünün verilerini paylaşırken şunları yazdı: “Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım.”

35 BİN TEST YAPILDI

Türkiye’de son 24 saatte 35 bin 605 koronavirüs testi yapıldı ve testler sonucunda bin 546 yeni vaka tespit edildi. Salgın başından bu yana yapılan test sayısı ise 1 milyon 334 bin 411 oldu.

İYİLEŞEN SAYISI 90 BİNE YAKLAŞIYOR

Ülkemizde koronavirüsten iyileşen hasta sayısı son verilerle birlikte 89 bin 480 olurken 628 hasta solunum cihazına bağlı durumda bin 168 hastanın ise yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Türk profesör İvet Bahar’dan büyük başarı

Türk profesör İvet Bahar’dan büyük başarı

3 Mayıs 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 336’ya yükseldi

Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 336’ya yükseldi

2 Mayıs 2020
Photo of Başbakan’ın telefon görüşmesini yayan 2 kişi tutuklandı

Başbakan’ın telefon görüşmesini yayan 2 kişi tutuklandı

2 Mayıs 2020
Photo of Tehlikenin fırsat olma tehlikesi

Tehlikenin fırsat olma tehlikesi

2 Mayıs 2020
Photo of Virüs bize de bulaşır ve üretim durursa vebali büyük

Virüs bize de bulaşır ve üretim durursa vebali büyük

1 Mayıs 2020
Photo of Sahte plakalı ambulans ve koruyucu kıyafet ayarladı, “Koronavirüs testi yapılacak” diyerek eski sevgilisini kaçırdı

Sahte plakalı ambulans ve koruyucu kıyafet ayarladı, “Koronavirüs testi yapılacak” diyerek eski sevgilisini kaçırdı

1 Mayıs 2020
Photo of Derya: Bu muamele ülkemizdeki basın ve ifade özgürlüğüne açık bir müdahaledir

Derya: Bu muamele ülkemizdeki basın ve ifade özgürlüğüne açık bir müdahaledir

1 Mayıs 2020
Photo of Zaroğlu: “KKTC İngiltere’ ye bağlansın” diyen Besim Tibuk “İngiltere’ den uydu kiralayabilir”

Zaroğlu: “KKTC İngiltere’ ye bağlansın” diyen Besim Tibuk “İngiltere’ den uydu kiralayabilir”

1 Mayıs 2020
Photo of Antalya’dan 23,5 milyon turiste 4 dilde mektup

Antalya’dan 23,5 milyon turiste 4 dilde mektup

1 Mayıs 2020
Photo of Türkiye’de DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu’na 1 Mayıs gözaltısı

Türkiye’de DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu’na 1 Mayıs gözaltısı

1 Mayıs 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı