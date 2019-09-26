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Ünal Bektaş 4 ay hapis yatacak

26 Eylül 2019

İşyerine ait 293 bin 500 TL’yi çalmaktan yargılanan Ünal Bektaş hapislikle cezalandırıldı

Evrim KAMALI

Hanedan Gece Kulübü’nde çalışan ve işyerine ait 293 bin 500 TL’yi çalmakla suçlu bulunan Ünal Bektaş, aleyhindeki davanın kararı dün açıklandı.

Yargıç Temay Sağer, sanığın işlediği suçun 7 yıla kadar hapislik cezası öngördüğünü belirtti.

Sağer, suçun ciddiyetine vurgu yapıp, konu suçun güvenin kötüye kullanıldığı bir suç olduğunu belirtti.

Sağer, sanığın 293 bin 500 TL’yi 100 bin ABD dolarına çevirip, yurtdışına çıkış yaptığını ancak pişman olup, ertesi gün tüm parayı şikâyetçiye iade ettiğine değindi.

Sağer, miktarın yüksek oluşunu ve ülkeyi parayla terk etmesini, sanığın aleyhine, pişman olup parayı iade etmesini ise lehine değerlendirdiğini açıkladı. Sağer, sanığa 4 ay hapis cezası verdiğini açıkladı

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