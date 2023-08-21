Begüm Tekakpınar: Bu başarıyı “Şampiyon Melekler”e armağan ediyorum  - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ağustos 21, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Begüm Tekakpınar: Bu başarıyı “Şampiyon Melekler”e armağan ediyorum 

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Tekakpınar paylaşımında başarıyı  6 Şubat depreminde Adıyaman’da kaybettiğimiz “Şampiyon Melekler”e armağan ettiğini kaydetti.

Kırgızistan’daki 3. Meykin Uluslararası Müzik Yarışması’nda KKTC’yi temsil eden ve birinci olan Begüm Tekakpınar yarışma sonrası sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Tekakpınar paylaşımında başarıyı  6 Şubat depreminde Adıyaman’da kaybettiğimiz “Şampiyon Melekler”e armağan ettiğini kaydetti.


Tekakpınar’ın paylaşımı şöyle:

Dün akşamdan şu ana kadar tüm güzel paylaşımlarınız ve mesajlarınız beni o kadar mutlu etti ki!
Bu yıl bana Kırgızistan’da 3.’sü düzenlenen Meykin Asya Uluslararası Müzik Yarışması’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etme şansını veren TÜRKSOY’a ve KKTC Kültür Bakanlığı’na sonsuz teşekkür ederim. Ve ben bu başarıyı, 6 Şubat depreminde Adıyaman’da kaybettiğimiz “Şampiyon Melekler”e armağan ediyorum

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Tags:begüm tekakpınarŞampiyon Melekler
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