Beden eğitimi teorik,okul sporları temassız

Ülkemizdeki salgınla mücadele kapsamında spor federasyonların müsabaka ve antrenman gibi faaliyetleri yapma konusunda çeşitli kararlar üretilip bir takım yasaklamalar yapılırken, İlk öğretim ve orta öğretimde de sportif faaliyetler konusunda sıkıntılı bir süreç yaşanıyor.

Beden eğitimi öğretmenleri ilk ve orta eğitimde, genel olarak teorik bilgilerin anlatılmasına ilaveten standart basit ısınma ile cimnastik hareketleri yaparak dersler tamamlanıyor. Öğrenciler dönüşümlü sistemde sınırlı sayıda okula gitse de sosyal mesafeye uyarak derslerini yapmaya çalışıyorlar.

Okul sporlarında ise bu yıl büyük kısıtlama yaşanacak. Okullarda spor sadece 100-200 ve 400 metre atletizm yarışları ile doğa yürüyüşü şeklinde gerçekleşecek.

Beden eğitiminde terlemek yok

Eğitim Bakanlığı, plan ve program çevresinde okullara genelge göndererek beden eğitimi derslerinin nasıl yapılacağını aktarmış durumda. İlk Öğretim Müdürlüğü ve Orta Eğitim Müdürlüğü de genelge çerçevesinde kurallara uygun hareket etmeye çalışıyor.

Okullardaki çocuklar terlememesine özen gösterilerek, top verilmeyerek ve topun yer aldığı hiç bir spor faaliyeti yapılmayarak beden eğitimi dersleri gerçekleşiyor. Ayrıca çocukların tükürük saçmasını da engelleyecek şekilde bu çalışmalar dizayn ediliyor.

Beden eğitimi dersleri mesafeli olarak açık alanda teorik ders şeklinde sürdürülüyor.

Şartların mecburiyetten böyle olmasına karşın, beden eğitimi öğretmenleri de öğrenciler de, derslerin yapılma şeklinden memnun değil.

Ancak salgın gerçeği de göz önünde bulunduruluyor.

Ders içeriği mecburen değişti

Genel olarak beden eğitimi derslerinde açık alanlarda mesafeli olarak standart cimnastik ve ısınma hareketleri yapılıyor. Kovid-19 salgınından koruyucu bilgiler veriliyor. Derslerde tüm spor branşlarının kuralları ve içerikleri hakkında genel bilgilendirme yapılıyor, teorik spor bilgileri veriliyor.

Aktif olarak yakın temasın olduğu herhangi bir spor yapılmıyor.

Uzun: Sadece atletizm ve doğa yürüyüşü

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun beden eğitimi dersleri ve okul sporları faaliyetleri konusunda gazetemize yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler çerçevesinde okul sporları faaliyetlerini de programladıklarını belirtti.

Uzun şu anda okullardaki beden eğitimi derslerini pandemi kuralları çerçevesinde topsuz olarak gerçekleştiğini ve basketbol, voleybol, hentbol, futbol gibi branşlarda okul yarışları planlamadıklarını vurguladı.

Cengiz Uzun, geçen yıl Güzelyurt ve Lefke bölgesinde başlattıkları doğa yürüyüşlerini bu yıl da okullarda sürdüreceklerini ancak geçen yılki gibi her okuldan 40 kişilik değil, 20 kişilik öğrenci grupları ile bunları gerçekleştireceklerini söyledi. Doğa yürüyüşleri kapsamında bu yıl, 29 Kasım’da İskele ve Karpaz bölgesi okullarından gelecek öğrenci grupları ile Topçuköy’de 6 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü yapılacağını, 12 Aralık’ta ise Mağusa bölgesi okulları ile Yedikonuk’ta doğa yürüyüşü planlandığını duyurdu.

Lefkoşa ve Girne bölgesi okullarında da doğa yürüyüşü ile planlama yapılacağını söyleyen Cengiz Uzun okul sporları için ise şu anda planlanan sadece atletizm yarışları olduğunu belirtti.

100-200-400 metre yarışları

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, pandemiden dolayı bu yıl okul sporlarında da kısıtlamalar olacağını vurguladı. Şu an için okul sporlarında tek planın atletizm yarışları olduğunu bunun ise ilkokul, ortaokul ve liselerde, kız-erkek tüm okullarda 100-200-400 metre mesafe yarışları olacağını açıklayan Uzun, Aralık ayında uzun mesafe kros yarışması da yapmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.