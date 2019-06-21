EğitimKıbrıs

BEAL ve 20 TFL yerleştirme sınavı yarın

21 Haziran 2019

BEAL  VE  20 TFL YERLEŞTİRME SINAVI YARIN

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi  ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı yarın yapılıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sınav  Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi olmak üzere iki merkezde  iki oturumda gerçekleştirilecek.

Sınavın birinci oturumu 08.30-10.15, ikinci oturum  ise 10.45-12.00 saatleri arasında yapılacak.

815 öğrencinin katılması beklenen sınavın tamamlanmasıyla beraber sınav soruları ve yanıt anahtarları Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı web sitesinde (www.mebnet.net) yayımlanacak.

Yanıt kâğıtlarının Atatürk Öğretmen Akademisi Bilgi İşlem Merkezindeki optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının aynı gün akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.

20 Temmuz Fen Lisesi Fen programına 130, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin Anadolu Lisesi programına 120 ve IGCSE programına 30 olmak üzere toplam 280 öğrenci 2019-2020 öğretim yılı için Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi’ne kayıt hakkı elde etmiş olacak.

 

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