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BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi sınav sonuçları açıklandı

4 Temmuz 2020
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Yerleştirme Sınavı sonuçları, aday numarasına göre, sıralı listesi, yerleşme hakkı

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı sonuçlarının aday numarasına göre sıralı listesi ve yerleşme hakkı elde edenlerin listeleri açıklandı.

20TemmuzFenLisesi-Kazananlar

AdayNumarasınaGoreSiraliListe_0

BEAL-ALP-Kazananlar

BEAL-IGCSE-Kazananlar

Sınav sonuçlarına 3 günlük itiraz süresi 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü başlamaktadır.

Kayıt İşlemleri

2020 Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre 2020-2021 Öğretim Yılı için Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi (9.) sınıflarına kayıt hakkı elde eden öğrencilerimizin kayıt işlemleri 6 Temmuz 2020 saat 10.00 itibariyle ilgili okul müdürlüklerinde başlanacaktır.

Kayıt işlemleriyle ilgili uygulamalar aşağıda sunulmaktadır:

Kayıt hakkı elde eden öğrencilerin kayıtlarını, kazandıkları okullara yapmaları esastır.
Yerleşme hakkı elde ettikleri halde programlara kayıt yaptırmayacak öğrencilerin velilerinin yukarıda belirtilen tarihte kayıt yaptırmaları gereken okul müdürlüğünde feragatname imzalamaları gerekmektedir.

Kayıt esnasında istenen belgeler şunlardır:

Ortaokul Diploması
Doğum Belgesi
4.5 x 6 cm boyutlarında başı açık, cepheden çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.
Kayıt Bildiriği Formu (ilgili okul müdürlüğünden temin edilecektir)
Muhtardan alınmış İkametgâh Belgesi


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