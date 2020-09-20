BBC Türkçe KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirdi

Son olarak 2017’de İsviçre’nin Crans Montana kasabasındaki konferansta kurulan müzakere masasında sonuç alınamaması üzerine çözüm umutları ertelenmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Guterres’in KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yapılacağını söylediği 5’li BM toplantısı, bizim açımızdan Ada’da otomatik olarak yeni bir müzakere sürecinin başlaması veya 2017’de Crans Montana’da sona eren Kıbrıs Konferansı’nın kaldığı yerden devam etmesi anlamına gelmemektedir” dedi ve ekledi:

“Ada’daki iki taraf arasında çözüm için ortak bir zemin ve vizyon bulunmamaktadır.

Ankara, BM girişimlerine ilişkin iyimser bir dil benimsemiyor olsa da, Kıbrıslı Türkler arasında bu konuda bir fikir birliği bulunmuyor.

Kuzey Kıbrıs’taki cumhurbaşkanlığı adayları tam da bu noktada, iki farklı pozisyonda kümeleniyor.

Çözüm arayışı

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve CTP adayı Tufan Erhürman, bu siyasi doğrultunun önde gelen iki ismi.

Sol kanat politikaları öne çıkaran bu adaylar, Kıbrıs Sorunu’nun federasyon doğrultusunda çözümünün bölgedeki diğer gerilim başlıklarını çözmek için de anahtar görevi göreceğini düşünüyor.

İkinci grupta ise BM çerçevesine ve federasyona kesin bir karşı çıkışı dillendirmeseler bile, farklı alternatifleri öne çıkaran ve Ada’da iki ayrı devlet seçeneğinin de gündeme gelebileceğini savunan adaylar olduğu görülüyor.

Bu yaklaşımı temsil eden Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama gerilimi dahil olmak üzere, Türkiye ile birlikte sahada daha aktif bir rol almayı savunuyor.

‘BM çerçevesi dışına çıkmak maceracılık’

“BM Genel Sekreteri’nin çizdiği çerçevenin dışında herhangi bir arayışın oldukça maceralı bir arayış olduğunu düşünmekteyiz. Bu tehlikeye girmemek gerektiğini düşünüyoruz. Federasyon modelinin ve BM yaklaşımının hem Kıbrıs Türklerine, hem adanın bütününe hem de tüm ülkelere katkısı olacağı açıktır.”

BM’nin çizdiği çerçeve dışında herhangi bir çözümü öneren bir lider cumhurbaşkanı olursa bölgedeki gerilimin düşmeyeceğini savunan Akansoy, “Bu ihtimalde, uzlaşı ve çözüm yaklaşımının kaybedeceğini düşünüyorum. Bu kadar yıllık birikimin heba edileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla BM parametrelerinden şaşmayan bir uzlaşı kültürüne sahip bir lidere ihtiyaç var” diyor.

Federasyon dışındaki seçeneklerin neler olabileceğine yönelik, adayların farklı görüşleri var.

Başbakan Ersin Tatar, federal çözümün alternatiflerinin değerlendirilmesi gerektiği görüşünde başı çekiyor.

Federal bir çatı altında birleşmenin başarısız olması durumunda “ayrılmanın” da bir seçim olacağını söyleyen Tatar, “Tüm bu olanlardan sonra tek yolun federasyona giden yol olduğunu söylemek gerçekçi değil” demişti.

UBP lideri Ersin Tatar’ın yanı sıra, hükümet ortağı Halkın Partisi’nin lideri olan ancak seçimlere bağımsız aday olarak giren Kudret Özersay da federasyon koşullarının mevcut olmadığını savunuyor.

Halkın Partisi Milletvekili Erek Çağatay, BBC Türkçe‘ye yaptığı açıklamada, “Federasyonun kötü bir çözüm olduğunu düşünmüyoruz ama şu anda federasyon çatısı altında çözümü bulmak adına bir ortam yok. Çözüm istiyorsak işbirliğine dayalı bir modelle bulabiliriz” diyor.

“İşbirliğini ilk etapta doğalgazda gösterelim” diyen Çağatay, “Bu zaten hem bölgedeki tansiyonu düşürerek Yunanistan’la Türkiye arasındaki gerginliği ortadan kaldıracak, hem de ileride yeni işbirliklerinin doğması adına büyük bir gelişme olacaktır. Böylelikle adayı paylaşan iki halk hem kendini tanımış olacak, hem de birbirine bağımlı hale gelecek. Belki 15-20 sene sonra, olgunlaşan ilişkiler bizim federasyona ulaşmamızı sağlayacaktır” yorumunu yapıyor.

‘Sahadaki güç belirleyici’

Kuzey Kıbrıs’ta en yaygın görüşlerden biri, Rum tarafının, adanın yönetimini ve zenginliğini Türklerle paylaşmak istemediği.

Adada siyasi eşitliğin sağlanmasının ve zenginliklerden Kıbrıs Türklerinin de payını alabilmesinin nasıl mümkün olacağına ilişkin farklı görüşler var.

Bunun yolu olarak, adaylardan bazıları askeri açıdan ve doğalgaz aramaları bağlamında Türkiye ile birlikte sahada daha aktif olmaya öncelik tanırken, diğer adaylar Kıbrıs sorununun çözümünün bölge için daha büyük öncelik taşıdığı görüşünde.