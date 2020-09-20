SürmanşetYaşam

Akdeniz’de 4,2 büyüklüğünde deprem

20 Eylül 2020
Akdeniz'de deprem

AFAD verilerine göre, Akdeniz’de merkez üssü Datça açıkları olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Etiketler
20 Eylül 2020

Başa dön tuşu