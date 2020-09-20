Akdeniz’de 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine g\u00f6re, Akdeniz'de merkez \u00fcss\u00fc Dat\u00e7a a\u00e7\u0131klar\u0131 olan 4,2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana geldi.\r\n\r\n\r\n\r\nAkdeniz'de 4,2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.\r\n\r\nAfet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye g\u00f6re, saat 09.31'de Akdeniz'de 4,2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem kaydedildi.\r\n\r\nDepremin 10,21 kilometre derinlikte ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi ve Mu\u011fla'n\u0131n Dat\u00e7a il\u00e7esine 205 kilometre yak\u0131nl\u0131kta oldu\u011fu tespit edildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n