Bazı süper kütleli kara deliklerin neden “aç kaldığı” anlaşıldı

Tokyo Üniversitesi’nden gökbilimciler, galaksiler çarpıştığında yaşananları anlayabilmek için süperbilgisayar simülasyonları aracılığıyla bir dizi senaryo oluşturdu.

Önceki araştırmalarda galaksilerin çarpışması durumunda merkezdeki süper kütleli kara delikler için daha fazla madde açığa çıktığı düşünülüyordu. Bu maddelerle süper kütleli kara deliklerin “hareketlilikleri önemli ölçüde” artıyor.

Ancak Nature Astronomy’de yayımlanan yeni bir çalışmada, Japon bilim insanları bunun tam tersinin yaşanabileceği durumların da oluşabileceğini bildirdi.

İncelemelere göre “kafa kafaya çarpışmaların” yaşandığı bazı senaryolarda, galaksi çekirdeğinde bulunan ve süper kütleli kara delikleri besleyecek maddenin ortadan kalkma ihtimali olduğu gözlemlendi.

Galaksi arkeologları, Samanyolu’ndaki yıldızların oluşumunu inceleyerek, 11 milyar yıl önce büyük çapta bir çarpışmanın yaşanmış olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu belirtiyor.

Bu çalışma doğrudan Samanyolu’nu konu edinmese de, başyazar Yohei Miki, Samanyolu’nun merkezindeki süper kütleli kara delik seviyesindeki hareketliliğin diğer galaksilerin merkezindeki kara deliklere kıyasla görece daha düşük seviyede olduğunu söyledi.

Buna göre Samanyolu’ndaki Sagittarius A adlı karadeliğin, başka bir galaksiyle yaşanan kafa kafaya çarpışmanın ardından maddeden yoksun kalmış olma ihtimali sözkonusu.

Miki, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Galaksilerin çarpışması gibi inanılmaz boyutlardaki olaylar düşünüldüğünde, yıldızların çarpıştığı ve patladığı, muazzam bir yıkımın yaşandığı kozmik bir felaket aklımıza geliyor. Fakat aslında yaşanan şey, daha büyük olanın kendinden küçük olanı yuttuğu iki bulutun birleşmesine benziyor.

Araştırmacılar simülasyonlarda, küçük galaksinin birleşme sırasında büyük galaksinin çekim gücü nedeniyle parçalandığı kafa kafaya çarpışma senaryolarını inceledi.

Bilim insanları bu senaryodaki bazı durumlarda, büyük galaksideki karadeliği çevreleyen maddenin küçük galaksi tarafından yok edilebileceğini ve karadeliği “aç” bırakabileceğini gözlemledi. Bu durumlarda süper kütleli kara deliklerin çarpışma sonrası hareketliliklerinde artış yerine düşüş kaydedildi.