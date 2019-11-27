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Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partileri Ledra Palace Otel’de bir araya geldi

27 Kasım 2019

KKTC ve Güney Kıbrıs’tan bazı siyasi partiler bugün ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de Slovak Büyükelçiliği himayesindeki rutin toplantılar çerçevesinde bir araya geldi.

Toplantıda ev sahibi Birleşik Kıbrıs Partisi’nin isteği üzerine “Kıbrıslıların bir arada yaşayabilmeleri için garantörlere ihtiyaçları var mı? Yeni bir güvenlik sistemi yaratılacaksa, bu ne olması gerekir?” konusu ele alındı.

Güney Kıbrıs’taki Slovak Büyükelçiliğ’inden yapılan açıklamaya göre, partiler, bir tarafın güvenliğinin diğer tarafın güvenlik anlayışına zıt bir şekilde sağlanamayacağı konusunda hemfikir oldukları ve BM Genel Sekreteri’nin Berlin’de güvenlik konusuyla ilgili Guterres çerçevesine atıfta bulunmasının önemini teyit ettikleri kaydedildi.

Bugünkü toplantıya KKTC’deki partilerden BKP’den İzzet İzcan, Salih Sonüstün ve Ülker Fahri, TDP’den Doğa Yalçın ve Deniz Birinci, YKP’den Alpay Durduran ve Oğuz Özen, KSP’den Mehmet Birinci katıldı.

Partilerin bir sonraki toplantısı 18 Aralık’ta Ledra Palace Otel’de yapılacak.



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