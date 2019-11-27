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Yarın ve pazar günü sağanak bekleniyor

27 Kasım 2019

Havanın yarın ve Pazar günü yağışlı olması bekleniyor. Meteoroloji Dairesi’nin 28 Kasım – 4 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bölge, periyodun ilk yarısı alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, ikinci yarısında ise yüksek basınç sistemi ile serin hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre hava; yarın parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak. Havanın, Cuma günü parçalı bulutlu, Cumartesi parçalı ve çok bulutlu, Pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu; periyodun diğer günlerinde ise açık ve az bulutlu olması öngörülüyor.

İlgili dönemde en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 22 – 25 derece dolayında seyretmesi; rüzgarın periyodun ilk yarısı güney ve batı, ikinci yarısı ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.



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