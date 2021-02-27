Bayern Münih’in galibiyet, Lewandowski’nin rekor gecesi

Bundesliga 23. hafta maçında Bayern Münih, konuk ettiği Köln‘ü 5-1 mağlup etti.

Bavyera ekibine 3 puanı getiren goller 18’ Maxim Choupo–Moting, 33′, 65′ Robert Lewandowski ve 82′, 86′ Serge Gnabry‘den geldi.

Bu sonucun ardından Bayern 2 hafta sonra kazanırken, Köln üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

Robert Lewandowski, bu sezon Bundesliga’da 22 maçta 28 gol kaydetti. Yıldız oyuncu, Gerd Müller’in 1969/70 ve 1971/ 72’de attığı 25 golü geride bırakarak Bundesliga’da yeni bir rekora imza attı.

Lewandowski ayrıca bu sezon 7 Bundesliga takımından daha fazla gole imza attı.