Bayern Münih’in galibiyet, Lewandowski’nin rekor gecesi

Bundesliga'da K\u00f6ln'\u00fcn 5-1 ma\u011flup eden Bayern M\u00fcnih iki hafta sonra galip geldi.\r\n\r\n\r\nBundesliga\u00a023. hafta ma\u00e7\u0131nda\u00a0Bayern\u00a0M\u00fcnih, konuk etti\u011fi\u00a0K\u00f6ln'\u00fc 5-1 ma\u011flup etti.\r\n\r\nBavyera ekibine 3 puan\u0131 getiren goller\u00a018'\u00a0Maxim\u00a0Choupo-Moting, 33', 65'\u00a0Robert\u00a0Lewandowski\u00a0ve 82', 86'\u00a0Serge\u00a0Gnabry'den geldi.\r\n\r\nBu sonucun ard\u0131ndan Bayern 2 hafta sonra kazan\u0131rken, K\u00f6ln \u00fcst \u00fcste \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc yenilgisini ald\u0131.\r\n\r\n \r\n\r\nRobert Lewandowski, bu sezon Bundesliga'da 22 ma\u00e7ta 28 gol kaydetti. Y\u0131ld\u0131z oyuncu, Gerd M\u00fcller'in 1969\/70 ve 1971\/ 72'de att\u0131\u011f\u0131 25 gol\u00fc geride b\u0131rakarak Bundesliga'da yeni bir rekora imza att\u0131.\r\n\r\nLewandowski ayr\u0131ca bu sezon 7 Bundesliga tak\u0131m\u0131ndan daha fazla gole imza att\u0131.\r\n\r\n