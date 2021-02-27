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Bayern Münih’in galibiyet, Lewandowski’nin rekor gecesi

27 Şubat 2021
lewandoski





Bundesliga’da Köln’ün 5-1 mağlup eden Bayern Münih iki hafta sonra galip geldi.





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27 Şubat 2021


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