Dünyanın en yeni ülkesi Güney Sudan’da kadın futbol ligi kuruldu

Günay Sudan’da ilk defa düzenlenen kadın futbol liginin açılış maçında Juba Stars ekibinin, Aweil takımına karşı 20 Şubat’ta aldığı 2-0’lık galibiyet, ülkede kadın futbolunda da yeni bir sayfa açtı.

Dünyanın en yeni ülkesi olan Güney Sudan’da futbol, kadınlar için ‘tabu’ sporlardan biri olarak görülüyordu. Güney Sudan’ın ‘Bright Stars’ (Parlak Yıldızlar) olarak da bilinen Kadın Futbol Milli Takımı kaptanı Amy Lasu, yeni ligin ‘tadının çıkarılması gerektiğini’ söylüyor.

BBC Sport’a konuşan Lasu, kadın liginin önemine ilişkin de şunları söyledi: