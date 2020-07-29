Baybars’tan 240 muhtara artış müjdesi

Muhtarların yerel demokrasinin bekçileri konumunda olduklarını her fırsatta ifade eden Bakan Baybars, devlet mekanizması içerisinde vatandaşla daha çok içiçe olan muhtarların toplum sorunlarının merkezi hükumete aktarılması noktasında çok önemli bir konuma sahip olduklarını belirtti.

Göreve geldikleri ilk günden beri İçişleri Bakanlığı olarak her zaman muhtarlarla istişare içerisinde çalışmaya özen gösterdiklerini söyleyen Baybars, özellikle kaymakamlıklarla muhtarların uyum içinde çalışmalarının çok önemli olduğunu, bu uyum sayesinde de vatandaşlara daha verimli ve daha çağdaş hizmetlerin ulaştırmasının toplum adına büyük bir kazanım olduğuna dikkat çekti.

Bakanlık olarak Otomasyon Sistemlerinin geliştirilmesi ve 240 muhtarlığın daha çağdaş binalara kavuşturulması için çalıştıklarını söyleyen Baybars, “Muhtarlarımızın, çağdaş binalarda, çağdaş sistemlerle vatandaşlarımıza hizmet sunmasını sağlamak hedefindeyiz. Bu bağlamda da muhtarlarımızdan gelen devlet katkısının artırılması isteklerini haklı bulduk ve gerekli adımları atarak önerimizi meclis genel kuruluna sunduk” dedi.

Baybars, Meclise Genel Kurulu’na sundukları önerinin herkes tarafından desteklenmesi ve bu konuda katkı konulmasının ülke ve vatandaşlarımızın daha çağdaş hizmetlere ulaşması açısından da kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini söyledi. Meclis Genel Kurulu’nda katkı koyan herkese teşekkür eden Bakan Baybars, büyük özveriyle görev yapan muhtarların ödenek katkı paylarındaki artışı hak ettiklerini belirterek, bu sayede muhtarların daha da verimli çalışmalara imza atacaklarına inancının tam olduğunu ve yapılan artışın da tüm muhtarlarımıza hayırlı olmasını diledi.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, saat 09.30’da toplandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi; gündeminde bulunan “Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ve “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Komite, ilk olarak “Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve bahse konu Yasa Tasarısı’nı oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

“Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın” Genel Gerekçesi:

“Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Yasası’nda “Muhtar ve İhtiyar Heyeti üyelerine Verilecek, Harç, Mali Katkı ve Cezalar”ı düzenleyen 14’üncü maddenin (4)’üncü fıkrasında yer alan: “Bakanlık, her yıl Devlet Bütçesinde gösterilmek koşuluyla, bu maddede belirtilen harçların yanında, her ay Muhtarlıklara yürürlükte bulunan aylık asgari ücretin %50 (yüzde elli)’si oranında mali katkı yapar” ibaresindeki %50 oranı, %75 olarak artırılmak suretiyle değiştirilmiştir”.

Komite, daha sonra “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nı görüştü ve madde madde oylamasına başladı. Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında sürdürecektir.

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın” Genel Gerekçesi:

“Yürürlükte bulunan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası’ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak uluslararası standartlara, AB Direktiflerine ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 2012 yılında kabul edilen yeni tavsiye kararlarına uyumlu bir şekilde suç gelirlernin aklanması, terörizmin ve yaygınlaşmasının finansmanı ile mücadele edebilmek için “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır”.

Komite’nin “Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili toplantısına İçişleri Bakanlığı ve Muhtarlar Birliği; “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nın görüşüldüğü komite toplantısına ise Maliye Bakanlığı; Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi; Polis Genel Müdürlüğü, Merkez Bankası, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nden davetliler katılarak komiteye görüş ve önerilerini aktardılar.

UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.