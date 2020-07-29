Kıbrıs

Ağırdağ’da yangın

29 Temmuz 2020
Ağırdağ yangın

Ağırdağ’da öğlen saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 12:15 sıralarında, Ağırdağ köyünün kuzey kısmında, A.Ç. (E-35) kullanımında bulunan spiral makine ile çalıştığı sırada makineden çıkan kıvılcım sonucu yangın meydana gelmiştir.

Çıkan yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük arazi içerisinde bulunan 2 harnup, 8 zeytin ağacı, makilik alan ile 20 metrelik telefon hattı kablosu yanarak zarar görmüştür. Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesine ait ekipler tarafından kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Erhürman: 860 KKTC vatandaşı işsiz kaldı

Erhürman: 860 KKTC vatandaşı işsiz kaldı

28 Temmuz 2020
Photo of Pilli 2 yeni vakayı doğruladı

Pilli 2 yeni vakayı doğruladı

28 Temmuz 2020
Photo of 46 çocuk bakım ve koruma altındadır

46 çocuk bakım ve koruma altındadır

28 Temmuz 2020
Photo of Osman Acaroğlu hayatını kaybetti

Osman Acaroğlu hayatını kaybetti

28 Temmuz 2020
Photo of Lefkoşa’da bayram yeri kurulmayacak

Lefkoşa’da bayram yeri kurulmayacak

28 Temmuz 2020
Photo of Biri Gönyeli biri Yedikonuk’tan 2 yeni vaka

Biri Gönyeli biri Yedikonuk’tan 2 yeni vaka

28 Temmuz 2020
Photo of Hemşirelerden ek çalışmama eylemi uyarısı

Hemşirelerden ek çalışmama eylemi uyarısı

28 Temmuz 2020
Photo of “Hükümet, özgürlüklere saygılı olmayan bir anlayışa sahip”

“Hükümet, özgürlüklere saygılı olmayan bir anlayışa sahip”

28 Temmuz 2020
Photo of Pilli: Gerekli cezalar verilecek

Pilli: Gerekli cezalar verilecek

28 Temmuz 2020
Photo of Muhtarların aylık ödeneklerinin artırılması için hazırlanan tasarıya ivedilik

Muhtarların aylık ödeneklerinin artırılması için hazırlanan tasarıya ivedilik

28 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı