Baybars, Merkezi Cezaevi’nde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Merkezi Cezaevi’ndeki sorunlara ivedi çözümler bulabilmek adına Merkezi Cezaevi’nde incelemelerde bulundu.

Baybars, ziyaret esnasında basına yaptığı açıklamada, cezaevindeki bazı sorunların kangrenleştiğine işaret ederek, ivedilikle tutuklu, mahkum ve gardiyanların sorunları ile fiziki kapasitesindeki eksikliklerle ilgili tedbirler alabilmek maksadıyla ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

Cezaevlerinin toplumun içinde bulunduğu durumu yansıttığına işaret ederek, mahkumların topluma kazandırılmasında cezaevlerine ciddi görevler düştüğünü belirten Baybars, “Cezaevindeki kişilerin topluma kazandırılması projelerine hız vermek, tedbirleri almak ve gereken değişiklikleri yapmak niyetindeyiz” dedi

GARDİYANLARIN SORUNLARI İÇİN ADIM ATMA NİYETİNDEYİZ

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Gardiyanların özlük hakları, kadro ve terfileriyle ilgili sorunların çözülmesi noktasında ilerideki günlerde adım atma niyetindeyiz. Cezaevindeki işleyiş ve disiplinin yanı sıra mahkumların topluma kazandırılmasıyla ilgili pek çok yasal eksiklik var. Yasal eksikliklerin giderilmesi yönünde adımlar atıyoruz” dedi.

YENİ CEZAEVİ YIL SONU TAMAMLANABİLİR

Minareliköy’deki yeni cezaevinin yapımının devam ettiğini kaydeden Baybars, cezaevinin 2018 sonu bitebilecek durumda olduğunu söyledi.

Cezaevi Müdürü Derviş Çebiş de konuşmasında, ziyaret ve gösterdiği ilgiden dolayı Baybars’a teşekkür etti.

Cezaevi verilerine göre bugün cezaevinde 364 mahkum ve cezası kesinleşmemiş 178 tutuklu bulunuyor.