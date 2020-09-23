Baybars İlçe Emniyet Kurullarına teşekkür etti

10-20 Eylül 2020 tarihleri arasında 6 ilçede 3 bin 165 denetim gerçekleştirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, özverili çalışmalarından dolayı İlçe Emniyet Kurullarına teşekkür etti.

İlçe Emniyet Kurullarımız, 10-20 Eylül 2020 tarihleri arasında 6 ilçede gece ve gündüz periyotlarında, kaymakamlık personeli, polis teşkilatımız ve belediyelerimizden oluşan ekiplerle öncelikli olarak kitlesel yoğunluğun yaşandığı merkezler başta olmak üzere; marketler, bet ofisleri, restoranlar, fitnes centerler, dernek lokalleri, park alanları, berber/kuaförler, butikler, fotoğrafçı, iş ofisleri, büfeler, kahvehaneler, barlar, benzin istasyonları ve benzeri iş yerlerinde denetim yapmıştır. İlçe Emniyet Kurullarımızın koordinesinde yürütülen denetimler, halk sağlığının korunması ve Covid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal bilincin artırılması amacıyla devam etmektedir. İlçe Emniyet Kurullarımızın raporlarına göre 10-20 Eylül 2020 tarihleri arasında bu kapsamda toplam 3,165 mekanda denetim yapılmıştır.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Covid-19 Salgını ile mücadele kapsamında İlçe Emniyet Kurullarının koordinesinde yürütülen denetlemelerde özveriyle çalışan tüm paydaşlara ve bu denetimlerde yoğun olarak görev yükünü üstlenen polis, belediye personeline ve tüm İlçe Emniyet Kurulu paydaşlarına yönelik teşekkür mesajı yayımladı.

Baybars, teşekkür mesajında,“Covid-19 Salgını ile mücadele kapsamında, halk sağlığının korunması için ilk günden itibaren büyük bir özveri ile çalışan İlçe Emniyet Kurullarımız, 6 ilçede, 10-20 Eylül 2020 tarihleri arasında, Polis Teşkilatımız, Belediyelerimiz, Kaymakamlıklarımız, Temel Sağlık Dairesi ve Çalışma Dairemizin değerli personelleriyle koordine içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 3,165 iş yerini denetlemiştir. Bu denetimlerde, yoğunluklu olarak görev yükünü üstlenen başta Polis Teşkilatımız ve Belediyelerimiz olmak üzere emek koyan tüm İlçe Emniyet Kurulu paydaşlarına, şahsım ve Bakanlığım adına teşekkür ederim. Denetimlerimiz her gün alınan kararlar doğrultusunda devam etmektedir” dedi.