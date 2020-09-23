Mağusa’da yarın 6 saatlik elektrik kesintisi

Gazimağusa’da yarın 09.00 – 15.00 saatleri arasında bazı bölgelerde 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 – 15.00 saatleri arasında Gazimağusa’da Şehit Çocuğu Arsaları, Küçük Sanayi’nin bir bölümü ve City Mall’un elektrik enerjisi kesik olacak.

Konuyla ilgili KIB-TEK’ten yapılan açıklamada elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması uyarısında bulunuldu.