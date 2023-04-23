Batmazoğlu futbol masterleri bir ilki başarıyor

Ülkemizin başarılı veteran futbol takımlarından olan Batmazoğlu Futbol Masterleri, Antalya’da düzenlenen ve büyük ilgi gören bir turnuvaya katılıyor.

“Master Euro Lig” tarafından organize edilecek “Business Cup Masterlar Futbol Turnuvası” bu yıl yine muhteşem bir organizasyon ile Antalya Belek’te başlıyor.

25-29 Nisan 2023 tarihinde Antalya Belek Bellis Delux Resort Otel’de yapılacak olan bu yıl ki Masterlar Futbol Turnuvası’na KKTC’den ilk kez Batmazoğlu Futbol Masterlar Takımı davet edildi.

Batmazoğlu masterler adına açıklama yapan Kemal Batmazoğlu, elit seviyedeki bu turnuvaya ülkemizden ilk kez bizler davet edildik. Bizleri gururlandırmıştır bu davet. Ülkemizi temsilen mücadele edeceğimiz bu organizasyonda Türkiye’nin önde gelen veteranları ile birlikte mücadele edeceğiz.

Batmazoğlu şöyle devam etti:

“Takımımız bu turnuvaya katılmak için 25 Nisan 2023 Salı günü adadan ayrılacak ve aynı gün ilk maçını oynayacak.

Dört gün sürecek bu muhteşem turnuvanın sonunda takımımız cumartesi günü adaya dönecek.”