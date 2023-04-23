18 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi, 19 araç trafikten men edildi, 1 kişi tutuklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 23, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

18 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi, 19 araç trafikten men edildi, 1 kişi tutuklandı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Polis bayramda da denetimleri sürdürüyor

Polis, bayramda da denetimleri sürdürüyor. Kontrollerde, 18 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi, 19 araç trafikten men edildi, 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bayramın ikinci günü ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu, toplam bin 134 araç sürücüsü kontrol edildi ve 3’ü sürüş ehliyetsiz, 18’i alkollü içki tesiri altında, 43’ü yasal sınırın üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlarından toplam 132 araç sürücüsü rapor edilirken, 19 araç trafikten men edildi ve 1 araç sürücüsü tutuklandı.


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Tags:denetimPolis
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