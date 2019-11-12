EkonomiKıbrıs

BASS: Lİ-KOOP yönetimi ve müdürünün görevden alınması yerinde bir karar

12 Kasım 2019

Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, yetkili ve örgütlü oldukları Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nde (Li-Koop Ltd) yapılan denetimler sonucunda Li-Koop Ltd. yönetimi ve müdürünün görevden alınmasını doğru ve yerinde bir karar olarak gördüklerini kaydetti.

Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada,  Li-Koop Ltd. yöneticileri  için Fasıl 114’in 36. Maddesinin de çalıştırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Yeltekin açıklamasında şöyle dedi:

“Ülkemizde halkın malı olan ve Kıbrıs Türkü’nün gelişmesinde ve bu topraklarda var olmasının temeli olan uzun yıllardır ihmal edilen kooperatifçilik, özellikle son dönemde Kooperatif Şirketler Mukayyidi Sayın Kemal Deniz Dana’nın aktif çalışması, denetim mekanizmasının gündeme alınmasından ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinde görev yapan kooperatif müfettişlerinin özverili çalışmaları bizleri son derece memnun etmiştir.”

Yeltekin, ülkedeki kooperatifçilik hizmetlerinin daha da ileri gitmesi için yasal düzenlemelerin ivedi bir şekilde yapılması ve denetimlerin devamlı olmasının önemini de vurguladı.



Etiketler

İlgili Makaleler

Cafer Gürcafer

Gürcafer: İmar planı konusunda yalanlar söyleniyor

12 Kasım 2019

Gürcafer: İmar Planı konusunda yalanlar söyleniyor

12 Kasım 2019

TÜRK-SEN Güney Kıbrıs’tan emekli maaşı çeken emeklilerin Rum Sağlık Sistemine kabulü konusunu yargıya taşıyor

12 Kasım 2019
Bulut Akacan

Bulut Akacan ve korumaları suçlu bulundu

12 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı