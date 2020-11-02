Basketbolu özlemişiz

Uzun bir aranın ardından birçok engellemeye rağmen basketbolda Açılış Kupası adıyla maçlar başladı.

Öncelikle, zaman zaman ters düşsek bile, fikirlerimiz uyuşmasa da, Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve ekibini yeniden bu süreci başlatmalarından dolayı tebrik ederim.

Salonlar devletin istediği şekilde hazırlandı. Zaman zaman bazı izleyiciler bu kurallara uymasa da bu iş başarıldı. Salona gelenler sıcaklıkları ölçülerek saha alındı, 1/3’lük kapasite dolunca salona izleyici alınmadı. Çıkanın yeri dolduruldu. Bunlar güzel olaylar.

İlk haftada iki maç izledim. İlk maçta Yakın Doğu Üniversitesi bıraktığı yerden devam ediyor. Halit Kıryağdı’nın oyuncuları takviyeleri Fuat ve Fırat ile daha da güçlendiler. Bu Açılış Kupası’nın da favorilerinden olduğunu gösterdiler.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne gelince. Hiç kimse kusura bakmasın. Sayın DAÜ Rektörü Aykut Hocanın ve sporun patronu Cemal Konnolu’ya bir sözüm olacak. Ülkenin en büyük üniversitesi olarak övünüyosunuz da, YDÜ karşısındaki takımı bir izleyin ve siz de fikrinizi söyleyin. DAÜ bu olmamalı, arkadaşım Cüneyt Doğan bir şeyler yapmak istiyor ama malzeme “SIFIR”. Bu takımdan ne ekmek yapılır ne de pasta. Benden söylemesi.

Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda oynanan bir başka maçta ise iki taraf da hazır görünmedi ama, hem Koop hem de GAÜ gelecek için iyi sinyaller veriyorlar. Koop yabancısız, GAÜ de henüz oyun kurcususunu tam bulamamış.

Koop’ta lider Doğukan varken, Timur elinde az top tutmalı. Arif, Kercem, Andım ve sorunları çözülen Kenan ile Koop iyi takım ve oynadıkça oturacak bir ekip. İyi de öğrenci transferi yaparlarsa YDÜ ile yine zorlu bir yarışa girerler.

GAÜ de Ahmet Gürelalp ve transferleri ile bu yıl bu ligin en sürpriz takımlarından. Kaliteli isimler ile gençleri kaynaştırmayı seven Ahmet hoca bunda biraz yol kat etti. GAÜ bana göre umut veriyor.

Uzun bir ayrılığın ardından Basketbol seyircisi ilk gün oynanan karşılaşmalarda salon kapasitecinim 1/3’nü doldurması dikkat çekti.

Hem NEU Ra 25 Spor Salonu’nda hem de Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda önlemlere harfiyen uyuldu.

Hacıganimler Soyerspor – Çetinkaya bu gece Atatürk Spor Salonu’nda oynayacaklar. Soyer de ciddi transferler yaptı. Çetinkaya da Kadri Alagöz ile yeniden salona döndü. Bir de onları izledikten sonra her şey netlik kazanacak.

Basketbolu ben özledim, federasyon özledi, oyuncular özledi, hakemler özledi ve en önemlisi de Basketbolseverler özledi.