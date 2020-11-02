Triatlonda sezon finali

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen İskele Triatlonu Noyanlar sponsorluğunda gerçekleşti. Federasyona üye Ares Spor Kulübü, Aspava Spor Kulübü ve Tüfekçi Spor Kulübü sporcuları yanında ferdi sporcuların da katılımı ile organize edilen yarışların bu sezonki sonuncusu İskele’de başarı ile tamamlandı.

İskele’deki sezonun son yarışında sporcular sprint ve olimpika mesafede yarıştı. Bireysel yarışların yanında takım kayıtlı sporcuların da kendi arasındaki yarışı hayli heyecanlı geçti. Sporcular sprint mesafede 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü ve 5 kilometre koşarak finişe ulaştı. Olimpik mesafede se 1,5 kilometre yüzüldü, 40 kilometre bisiklet sürüldü ve 10 kilometre koşarak yarış tamamlandı.

Sprint mesafede 17, olimpik mesafede 11 ve 5 de takım olarak katılım yapılan İskele triatlonunda genel klasman birinciliğini olimpik mesafede Ares Spor Kulübü’nden Kemal Elektrikçi, sprint mesafede ise Tüfekçi Spor Kulübü’nden Berkay Ramiz elde etti.

Yarışmada alınan sonuçlar şöyle:

Sprint – Kadınlar

1.Ayşa Küçük Akça Ares 1:16:07

2.Fiona Addington Ferdi 1:31:09

3.Pembe Abohorlu Aspava 1:44:35

Sprint – Erkekler

1.Berkay Ramiz Tüfekçi 1:09:57.6

2.Tuğcan Özkızan Tüfekçi 1:13:07.8

3.Dinçer Şoföroğlu Tüfekçi 1:14:44.6

4.Ersun Hasan Tüfekçi 1:15:23.5

5.Mustafa Aslan Tüfekçi 1:15:25.5

6.Ali Dükyancı Tüfekçi 1:17:19.8

7.Kerem Güneşer Tüfekçi 1:17:25.5

8.Hasan Sineli Eratlılar Aspava 1:19:15.6

9.Görkem Bulunç Ferdi 1:20:47.5

10.Emir Abdullah Turalı Aspava 1:23:37.2

11.Mark Weavers Ferdi 1:25:30.9

12.Erhan Raif Ferdi 1:34:35.6

13.Hasan Karşılı Tüfekçi 1:35:45.3

14.Doğuş Arman Tüfekçi 1:36:13.4

Olimpik – Kadınlar

1.Aslı Simay Yazıcı Tüfekçi 2:32:08

2.Mine Devrim Tüfekçi 2:41:47

Olimpik – Erkekler

1.Kemal Elektrikçi Ares 2:12:24.3

2.Berk Bagrikara Aspava 2:13:49.0

3.Şevki Ahcıhoca Aspava 2:16:20.2

4.Emre Yazıcı Ferdi 2:21:22.3

5.Murat Çiftci Aspava 2:22:22.8

6.Şevket Türel Ferdi 2:28:34.3

7.Cemal Abohorlu Aspava 2:37:39.6

8.Özgü Özyiğit Tüfekçi 2:41:48.3

9.Mustafa Korkut Aspava 2:51:05.8

Olimpik – Takım