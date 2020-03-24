Başkent’te sokağa “alışverişe” çıkıldı

Bakanlar Kurulu’nun “kısmi sokağa çıkma yasağı” kararının yürürlüğe girdiği ilk gün, Başkent Lefkoşa’da, cadde sokaklarda diğer günlere oranla daha yoğun bir araç ve insan trafiğinin olduğu gözlemlendi.

Kısmi sokağa çıkma yasağının ilk günü Lefkoşa’da cadde sokaklarda akşam saatlerine kadar hareketlilik yaşandı.

Arabasına benzin almak için, market alışverişi için ve ilaç ihtiyacını karşılamak için çok sayıda kişi dün sokağa çıkarken, arkadaşı ile sokak aralarında yürüyen, Surlariçi’nde yoğunlukta olmak üzere sokakta oynayan çocuklar, kapısının önünde oturan yaşlılar, sokakta karşılaşıp, ağız ağza sohbet eden ahbaplar da objektiflerimize yansıdı.

Marketlerde güvenlik önlemi arttırıldı

Birçok kişi şu veya bu gerekçe ile dün de sokaklarda olurken market ve eczanelerde KOVID-19 salgınına karşı önlemler arttırıldı.

Tüm marketlere girişler sayılı ve sırayla olurken, marketin giriş kapılarında müşterilere dezenfektan ikram edildi. Maske ve eldiven takarak çalışan kasiyerler, düzenli olarak masalarını ve kasaları dezenfekte etti.

Erülkü Süpermarket’te ise güvenlik önleminde bir adım daha ileriye gidilerek, market girişine kurulan masada görevli, her müşterinin ateşini ölçtü, dezenfekte etti.

Eczanelerde de sıkı tedbirler alındı

Başkent Lefkoşa’da eczanelerde de sıkı önlemler alındı. Birçok eczanenin kapısı naylon ile kaplandı, müşteri ile içeri girmeden kapı naylonundan açılan küçük pencereden hizmet verdi.

Diğer eczanelerde ise müşteriler tek tek kabul edildi, kapıda kurulan sistem ile müşteri eczaneye kabul edilirken ve uğurlanırken dezenfekte edildi.

Naylon kapı önlemi almayan eczanelerde ayrıca eczacı ile müşteri arasında 1 metre kuralına da dikkat edildi.

Süpermarketlerde olduğu gibi eczanelerde de eczacı ve kalfalarının maskeli, eldivenli hizmet verdiği gözlemlendi.