Basına bir fırça da Arıklı’dan

Açıklama şöyle: Bize nasıl hitap edilmesi gerektiğini öğreneceksiniz!

Bize “Sen” değil “Siz” demeyi öğreneceksiniz!

Bize işimizi öğretmeye çalışma haddinizin olmadığını öğreneceksiniz!

Bize ahlaklı bir şekilde konuşmayı öğreneceksiniz!

Erhan Arıklı ve onun gibi seviye sıkıntısı çeken herkes basın mensuplarına nasıl davranması gerektiğini öğrenecekler!

Bizlerin soru sormaya “Ey” diye başlamadığımızı bilecekler!

En önemlisi de artık istisnasız kimseye bu konularda tahammülümüz kalmadığını, her yapılan edepsizliğe tüm gücümüzle karşılık vereceğimizi yaşayıp öğrenecekler!

Bugün Kıbrıs Genç TV’ye bağlanıp program sunucusu meslektaşımız Muazzez Gazihan’a açıkça şiddet uygulayan, hadsiz ifadeler kullanan ve işini yapmayı öğretme cüretine kalkışan Erhan Arıklı’ya yaptığı edepsizliği misliyle iade ederiz.

Bize karşı haddini aşamayacağını öğreneceksin Arıklı!