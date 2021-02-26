Basına bir fırça da Arıklı’dan

Ekonomi ve Enerji bakanı Erhan Arıklı Genç TV’de Muazzez Gazihan’ın hazırladığı programa bağlanarak hem Genç TV’yi hem de programcı Muazzez Gazihan’ı ağır bir üslupla suçladı.
Programa bağlanan bakan Arıklı Genç TV’yi “Abuk subuk” konuşan Özkıraç’ın sözlerine yer vermekle suçlarken ve Gazihan’ı da “Özkıraç’a gerekli soruları sormamakla” suçladı.
İşte o anlar…
Kişmir: Bize “Sen” değil “Siz” demeyi öğreneceksiniz!
Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir konuyla ilgili yayınladığı açıklamasında Erhan Arıklı’yı sert bir şekilde uyardı.
Açıklama şöyle:
Bize nasıl hitap edilmesi gerektiğini öğreneceksiniz!
Bize “Sen” değil “Siz” demeyi öğreneceksiniz!
Bize işimizi öğretmeye çalışma haddinizin olmadığını öğreneceksiniz!
Bize ahlaklı bir şekilde konuşmayı öğreneceksiniz!
Erhan Arıklı ve onun gibi seviye sıkıntısı çeken herkes basın mensuplarına nasıl davranması gerektiğini öğrenecekler!
Bizlerin soru sormaya “Ey” diye başlamadığımızı bilecekler!
En önemlisi de artık istisnasız kimseye bu konularda tahammülümüz kalmadığını, her yapılan edepsizliğe tüm gücümüzle karşılık vereceğimizi yaşayıp öğrenecekler!
Bugün Kıbrıs Genç TV’ye bağlanıp program sunucusu meslektaşımız Muazzez Gazihan’a açıkça şiddet uygulayan, hadsiz ifadeler kullanan ve işini yapmayı öğretme cüretine kalkışan Erhan Arıklı’ya yaptığı edepsizliği misliyle iade ederiz.
Bize karşı haddini aşamayacağını öğreneceksin Arıklı!
Basın Emekçileri Sendikası
Yönetim Kurulu (a)
Başkan
Ali Kişmir