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BASIN-SEN’de başkan yeniden Ali Kişmir

5 Eylül 2019
Basın-Sen Ali Kişmir

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) başkanlığına yeniden Ali Kişmir seçildi.

31 Ağustos`da 21. Olağan Genel Kurul’unu gerçekleştiren BASIN –SEN, yeni yönetim kurulunu belirledi. Bu çerçevede göreve gelen yeni yönetim kurulu, dün ilk toplantısını sendika lokalinde gerçekleştirerek görev dağılımı yaptı. Görev dağılımı oybirliğiyle belirlendi.

Yönetim Kurulundaki görev dağılımı şu şekilde oldu:

Basın–Sen Başkanı Ali Kişmir, Genel Sekreter-Hurşide Baybora, Örgütlenme Sekreteri-Növber Gürtay, Mali İşler Sekreteri Evrim Kamalı, Dış İlişkiler Sekreteri Çağdaş Öğüç, Mali Sekreter Yardımcısı Münür Özdiren, Örgütlenme Sekreter Yardımcısı Hasan Çağda, Dış İlişkiler Sekreter Yardımcısı Tünay Mertekçi, Koordinatör Ali Kurtoğlu.

Denetim Kurulu ise Serkan Soyalan, Mete Azizoğlu ve Hüseyin Avlamaz’dan oluşturuldu.

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