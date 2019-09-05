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“Akıncı’nın Lute ile tekrar görüşmesi olası”

5 Eylül 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute arasındaki görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 09:25’te başlayan ve 1 saat süren görüşmede Akıncı’ya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve bazı müzakere heyeti üyeleri eşlik etti.

Bugünkü görüşme; Lute’un müzakerelerin zeminini oluşturacak referans şartlarının hazırlanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen beşinci görüşme oldu.

“Akıncı’nın Lute ile tekrar görüşmesi olası”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yeniden bir araya gelmesinin olası olduğunu kaydetti.

Referans kavramalarını tamamlama çalışmaları yürüten BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Lute ile bugün gerçekleştirilen görüşme sonrasında açıklama yapan Burcu Burcu Akıncı’nın Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen partilerinin genel başkanlarını çalışmalarla ilgili olarak bilgilendireceğini de açıkladı.

Burcu, 7 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek toplantıda Akıncı’nın parti başkanlarının değerlendirmelerini de alacağını ifade etti.

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