Basın-Sen: Bir insan için büyük acizlik

Başbakan Ersin Tatar, demokratik bir tartışma ortamından kaçtığı için toplumdan özür dilemesi, hatta toplumsal irademizi pazarlık konusu haline getirdiği için adaylıktan çekilmesi gerekirken, haksız yere bir TV programcısını hedef alması ve hedef haline getirme çabası tarafımızca kabul edilemezdir

Sayın Tatar’ın bu duruşuna ve süreç içerisinde Mustafa Alkan’ın olgun tavrına tüm kamuoyu şahit olmuştur. O nedenle de bu konuda toplumsal yargı gerekli kararı vermiş durumdadır.

Bahse konu TV programının yapımcısı ve sunucusu olan Mustafa Alkan’ı mesnetsiz ifadelerle suçlayan Tatar’ın düştüğü durum, hem Başbakan olarak hem de bu toplumun liderliğine aday olan bir insan için büyük acizlik içermektedir.

“Öte yandan dün akşamki programın sunuculuğunu yapan Mustafa Alkan’ın benim açıklamama hiç yer vermeden beni suçlar nitelikte konuşmalar yapması, tüm adayları aleyhime konuşmaları için kışkırtması son derece yanlış olmuş, Ulusal Birlik Partililer ve halkımız arasında tepkiyle karşılanmıştır.

Ankara ziyaretimle ilgili gelişmeleri ve bilgileri eksiksiz, şeffaf bir şekilde halkımıza açıklamama rağmen programın sunucusu Mustafa Alkan tüm program boyunca tarafıma KKTC Başbakanlık makamına ve ziyaretimin tarafı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı gazetecilik ilkelerine sığmayan nezaketsiz, yanlı ve yanlış bir tutum sergilemiştir.

Ulusal Birlik Partisi ve şahsım adına bu anlayışı kınıyorum.

Herkes benim ne kadar demokrat, hoş görülü biri olduğumu, programlara katılmaktan hiçbir zaman kaçmadığımı bilir.

BRT zaten 9 Ekim gecesi adaylarla toplu bir program yapacaktır.

Buna ek olarak özel televizyonlardan da bir teklif gelmesi halinde diğer adaylarla birlikte bu programa katılmaya da hazırım.

Hal böyleyken birilerinin sahte kahramanlığa soyunmasına, beni programdan kaçmışım gibi lanse etmesine asla izin vermem.”