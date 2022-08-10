Basın-Sen Başkanı Kişmir: “Eğitimcilerimiz ve sendikalarımız mücadelelerinde yalnız değil”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’na destek belirterek, iki sendikanın mücadelelerinde yalnız olmadığını belirtti.

Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, “UBP-DP-YDP hükümetinin, 22 öğretmen hakkında polise şikayette bulunduğunu” savunarak, “Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde bugün adları okunarak, kendilerine dava getirilen 22 eğitimcimizin kayıtsız şartsız yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz” dedi.

“Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, ülkede verilen eğitime aldığı emirler ve kendi istekleri doğrultusunda yön vermeye çalıştığını” ileri süren Kişmir, eğitimciler gibi bunun karşısında olduklarını kaydetti.

Öğretmen sendikalarının bu konuda uzun süredir mücadele verdiğini ifade eden Ali Kişmir, “Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı eylemlerden dolayı polis eliyle ve yargı sopasıyla cezalandırılmaya çalışılması tam bir yıldırma politikasıdır” ifadelerini kullandı.

Öğretmenler Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerle ilgili bakanlıkta yapılacak Yüksek Danışma Kurulu toplantısına katılmak üzere bakanlık önüne gelen ve polis engeliyle karşılaşan eğitimcilerin, polis barikatını aşarak, suç işlemediğini savunan Kişmir, “Faşist bir engeli ortadan kaldırmaya çalışmışlardır” dedi.

Kişmir, Bakan Çavuşoğlu’nun kendisinin de bir eğitimci olduğunu unutmadan hareket etmesini beklediklerini ifade etti