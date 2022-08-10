Kulüpler Birliği’nden Tatar’a kınama

Spor kamuoyunda son günlerde yapılan karşılıklı açıklamalar neticesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Hasan Sertoğlu arasında yaşanan polemik sonrasında KKTC Futbol Kulüpler Birliği Başkan ve Yönetim Kurulu adına Aytaç Karavezirler basın açıklaması yaptı.

Karavezirler’in açıklaması şöyle:

“Son günlerde Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Sertoğlu arasında gündemi meşgul eden konu ile ilgili açıklamaya yapma gereği hissettik. Öncelikle 32 kulüpten oluşan üye yapımızla KKTC Futbol Kulüpler Birliği olarak KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun yanında olduğumuzu ve Başkan Sertoğlu’na sarf edilen “çirkin” ve “talihsiz” yakıştırmaları kınadığımızı bildiririz.

Ülke sporunun çok sıkıntılı süreçten geçtiği bu günlerde yıllardır “bugün olacak” , “yarın olacak” diye diye bizi oyaladıkları yetmezmiş gibi, bizlerin ülke gençliği için, ambargo ve izolasyonların kaldırılması için verdiğimiz mücadelede yanımızda olmayıp, üstüne de “bizler tarafından seçilmiş” bir KTFF Başkanı’na yapılan mesnetsiz yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir.

Sayın Tatar’ın, Başkan Sertoğlu’na yönelik “Sen kimsin? Hangi seçimi kazandın?” söylemleri de yersiz ve aşağılayıcıdır. Bilmiyorsa hatırlatalım; Sayın Sertoğlu son yapılan KTFF Genel Kurulu’nda 32 başkanın 31’inin ‘evet’ oyuyla KTFF Başkanı seçilmiştir. Sertoğlu, Futbol Federasyonu aracılığıyla; 20 binin üzerinde futbolcu, yüzlerce antrenör, hakem, yönetici ve futbolsevere liderlik etmektedir ve bu liderliği de bizim attığımız imzalarla yapmaktadır.

Sertoğlu, ömrünü futbol aracılığıyla ülke gençliğine adamış ve bu yolda çok bedeller ödemiştir. Tüm kulüpler olarak başkanımızın tam destekle yanındayız ve icraatlarından son derece memnunuz. Ülkede bu kadar tartışılan mevki ve makam varken 12 yıldır oybirliği ile KTFF Başkanlığı yapan bir kişiye yapılan bu yakıştırma biz kulüp başkanlarını da yok saymaktır.

Bu bağlamda Sayın Tatar’ı bir kez daha sarf ettiği sözlerden dolayı esefle kınar; kendisini bizim yerimize, Kıbrıs Türk gençliğinin yerine koyarak görev yapmasını beklediğimizi bildiririz.

Saygılarımızla,

KKTC Futbol Kulüpler Birliği Başkan ve Yönetim Kurulu adına

Aytaç KARAVEZİRLER”